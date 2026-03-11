Gebäude im Blick: Die Sparpläne der evangelischen Kirche treffen auch Hausach und Gutach

Mit dem Reformprozess „Ekiba 2032“ will sich die evangelische Landeskirche für die Zukunft aufstellen. Und der Rotstift wird angesetzt. Das trifft Hausach und Gutach.
Die evangelische Landeskirche Baden befindet sich im Umbruch. Unter dem Motto „Ekiba 2032“ sind die evangelischen Gemeinden dazu aufgerufen, die Zukunft der Kirche zu gestalten. „Wir tun dies im Wissen, dass die finanziellen und personellen Spielräume kleiner werden. Daher schauen wir genau hin und überlegen gemeinsam, wo wir Gutes weiterführen, wo wir Neues entdecken und wo wir Altes aufgeben möchten“, erklärt die Landeskirche. Das bedeutet aber auch: Der Rotstift wird angesetzt. Das betrifft auch Hausach und Gutach.