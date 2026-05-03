Gebäckhersteller: Bahlsen senkt Preise – und will gefürchtet werden

Zwischen Anspruch und Druck: Bahlsen will im Wettbewerb «gefürchtet» werden und für junge Talente «richtig sexy» sein. Teure Schokolade belastet das Geschäft, doch am Rezept wird nicht gerüttelt.
Hannover - Die hohen Schokoladenpreise haben den Gebäckhersteller Bahlsen zuletzt stark belastet – nun zeichnet sich eine Entspannung ab. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Abgabepreise für ausgewählte Produkte gegenüber dem Handel gesenkt. Erste Preissenkungen seien bereits im Handel sichtbar.