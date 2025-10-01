Geänderte Pläne: Kein Eisessen am Schramberger Schiltachufer

Die ursprünglichen Pläne zur attraktiven Umgestaltung des Schramberger Brestenbergs lassen sich nicht verwirklichen und sollen durch eine einfache Lösung ersetzt werden.

Es war nicht nur eine Vision, es gab auch Planungen dazu: Ein Eis oder einen mitgebrachten Kaffee direkt am Schiltachufer zu genießen. Schon 2020 war das Sanierungsgebiet Sängerstraße/Brestenberg für den damaligen Fachbereichsleiter Rudolf Mager der Einstieg, die Innenstadt mit einer revitalisierten Schiltach als ersten Baustein aufzuwerten. Er war ein Teil der Bewerbung für die Landesgartenschau, die dann Rottweil gewann. Mager verfolgte das Vorhaben trotzdem bis zu seinem Wechsel nach Rottweil weiter, ein Vorentwurf lag schon auf seinem Tisch. Zuschüsse dafür erwartete er für die Renaturierung, die mit dem Hochwasserschutz einher gegangen wäre.

Attraktive Pläne Im Sommer 2023 stellte die Stadt attraktive Pläne für die Umgestaltung der Innenstadt rund um das Rathaus herum vor. Auch die Schiltach spielte eine Rolle. Vorgesehen war, die einbetonierte und eingeengte Schiltach wieder zu öffnen und zu renaturieren. Mit der Anlegung eines Uferwegs, Sitzsteinen und Sitzstufen sollte der Zugang zum Gewässer vereinfacht und neue Aufenthaltsbereiche entstehen, beschrieb Fachbereichsleiter Bent Liebrich in einer Sitzung des Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) das Vorhaben.

Für die Gestaltung des rechten Schiltachufers sah das Konzept den Abriss des Gebäudes Hauptstraße 20 und eine neue Brücke über die Schiltach direkt vom Rathausplatz, beziehungsweise von der Hauptstraße aus vor. Das hätte eine durchgehende Blickachse vom Eingang zum Park der Zeiten bis zur anderen Seite der Schiltach gegeben.

Da der Grunderwerb des Gebäudes durch die Stadt scheiterte, präsentierte Abteilungsleiter Tiefbau Konrad Ginter im AUT am vergangenen Donnerstag zwei radikal abgespeckte Varianten der Gestaltung für das Sanierungsprojekt Sängerstraße/Brestenberg. Im Mai habe er zuletzt über das Thema berichtet und seither habe das Regierungspräsidium Freiburg die Verlängerung des Sanierungsgebietes genehmigt. Die Straße am Brestenberg müsse dringend erneuert werden und auch die Leitungen im Untergrund müssten ausgetauscht werden. Gleichzeitig könnte man Leerrohre für Glasfaserkabel verlegen.

Die erste Variante sieht an einer Stelle statt einiger Garagen einen Platz mit drei Bäumen, Fahrradabstellbügeln und Betonsitzbänken vor. An der Ecke Richtung Hauptstraße soll die Stelle mit einem „kleinen Spielpunkt“ aufgewertet werden. Von den geschätzten gut zwei Millionen Euro habe etwa die Hälfte der Eigenbetrieb Abwasser zu tragen. Der Straßenbau werde etwa 1,1 Millionen Euro kosten. Als Zuschuss für das Sanierungsgebiet erwartet Ginter 300 000 Euro.

Zweite Variante

Bei der zweiten Variante gäbe es eine Abstufung mit einigen Sitzstufen Richtung Schiltach, aber nicht bis hinunter zum Ufer. Die Bachmauer würde nur teilweise saniert. Die zweite Variante würde 126 000 Euro mehr kosten.

Da es auch bei der zweiten Variante keinen direkten Zugang zum Schiltachufer wie zum Beispiel bei St. Maria geben würde, stimmten alle Ausschussmitglieder schließlich für die erste Variante der Beschlussvorlage der Verwaltung. Am Donnerstag, 2. Oktober, stehen die Pläne auf der Tagesordnung des Gemeinderats zur abschließenden Beratung und Entscheidung.