Geänderte Pläne: Kein Eisessen am Schramberger Schiltachufer

Die ursprünglichen Pläne zur attraktiven Umgestaltung des Schramberger Brestenbergs lassen sich nicht verwirklichen und sollen durch eine einfache Lösung ersetzt werden.
Es war nicht nur eine Vision, es gab auch Planungen dazu: Ein Eis oder einen mitgebrachten Kaffee direkt am Schiltachufer zu genießen. Schon 2020 war das Sanierungsgebiet Sängerstraße/Brestenberg für den damaligen Fachbereichsleiter Rudolf Mager der Einstieg, die Innenstadt mit einer revitalisierten Schiltach als ersten Baustein aufzuwerten. Er war ein Teil der Bewerbung für die Landesgartenschau, die dann Rottweil gewann. Mager verfolgte das Vorhaben trotzdem bis zu seinem Wechsel nach Rottweil weiter, ein Vorentwurf lag schon auf seinem Tisch. Zuschüsse dafür erwartete er für die Renaturierung, die mit dem Hochwasserschutz einher gegangen wäre.