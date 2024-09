GC Freudenstadt: Jonathan Nestler krönt sich zum Clubmeister

Mit den Clubmeisterschaften fand das sportliche Highlight der Golfsaison 2024 beim GC Freudenstadt statt. An den beiden Spieltagen fanden die Teilnehmer beste Platzbedingungen vor, jedoch machte die Hitze einigen Spielern zu schaffen. Etwas Sorge bereitete der Spielleitung ein Gewitter, worauf das Turnier kurz unterbrochen werden musste. Das Gewitter zog jedoch bald weiter und die Runde konnte ohne weitere Unterbrechungen beendet werden.

Auf 160 Metern ins Loch

Bei den Herren erwischte Jonathan Nestler am Finaltag einen perfekten Start und egalisierte bereits nach Loch 1 seinen Drei-Schläge-Rückstand auf Lukas Kocheise. Immer wieder wechselte die Führung zwischen den beiden hin und her. An Bahn 11 gelang Nestler dann der Schlag des Tages: Seinen Abschlag verzog er links in die Penalty Area und musste mit Strafschlag droppen. Schlag Nummer drei aus rund 160 Metern fand dann nicht nur den Weg auf das Grün, sondern schlussendlich sogar direkt ins Loch. Nestler holte sich am Ende dank seiner überragenden 74er-Runde mit zwei Schlägen Vorsprung sensationell seinen ersten Titel. Matthias Hofmann konnte genauso wenig wie Titelverteidiger Timm Kemme noch entscheidend ins Titelrennen eingreifen.

Lesen Sie auch

Siebter Titel in Folge

Bei den Damen erspielte sich Titelverteidigerin Alissa Marie Kotlinski am Finaltag dank einer soliden Runde mit 85 Schlägen am Ende souverän ihren insgesamt achten Titel, den siebten in Folge. Heidy Burkhardt spielte eine starke 88er-Runde und wurde Zweite. Doch damit nicht genug: In der Altersklasse 50 der Damen holte sich Burkhardt nach ihrem Sieg im vergangenen Jahr erneut den Titel – deutlich mit 21 Schlägen Vorsprung auf Edith Schmelzle. Für Burkhardt war es der dritte Titel in dieser Wertungsklasse.

Der nach Runde eins in der Altersklasse 50 der Herren in Führung liegende Matthias Hofmann war in der Schlussrunde in der letzten Gruppe zusammen mit den führenden Herren gestartet, da er ja auch noch Chancen auf den Gewinn des Clubmeistertitels hatte. Daraus wurde aufgrund seiner 87er-Runde nichts. Die Resultate aus den anderen Spielgruppen mit den Kontrahenten um den Titel des Altersklasse-50-Clubmeisters waren also gefragt. Schlussendlich lag ein Schlag zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten. Frank Hehl spielte eine starke 82er-Runde und holte sich somit zum fünften Mal den Titel in dieser Wertung. Matthias Hofmann blieb am Ende nur Platz zwei mit einem Schlag Vorsprung auf den Drittplatzierten Oliver Hermann.

In der Altersklasse 65 der Herren war ein spannendes Finale angesagt, da einige Spieler sehr eng beieinander lagen. Ottmar Hoffmann glänzte mit einer starken 86er-Runde und schob sich mit einem Vorsprung von nur einem Schlag vorbei an Hans Frey. Ottmar. Hoffmann feierte somit nach 2021 seinen zweiten Titel.

Die Nettowertung der Clubmeisterschaften gewann Bianca Tigges mit insgesamt 135 Nettoschlägen (70, 65).

Die Kinder und Jugendlichen mit einen HCPI bis 40,0 spielten über eine Runde 18-Loch im Zählspielmodus den Clubmeister aus. Dieser ging mit 110 Schlägen an Silas Trick. Zweiter wurde Eric Heinert mit einem knappen Rückstand von zwei Schlägen, Platz drei ging mit einem weiteren Schlag Rückstand an Timo Nübel.

Kinder und Jugendliche mit einem HCPI über 40,0 spielten um den Titel des 9-Loch-Jugend-Clubmeisters. Der Sieg ging hier an Hannes Berger mit drei Bruttopunkten vor Moritz Bregenzer und Orlando Zamann (jeweils zwei).

Für die Spieler mit einem Handicapindex zwischen 26,6 und 54,0 bot sich die Möglichkeit, an den 9-Loch-Clubmeisterschaften teilzunehmen. Mit insgesamt zwölf Bruttopunkten holte sich Sabine Homeier den Titel. Die Nettowertung gewann Jürgen Günther mit 42 Nettopunkten.

Titelverteidiger gewinnen

Bereits eine Woche vor den Einzelmeisterschaften wurden die Clubmeisterschaften im Klassischen Vierer ausgetragen. Das Team der Titelverteidiger Schuler/Burkhardt holte sich mit drei Schlägen Vorsprung auf das Team Nestler/Günter und vier Schlägen Vorsprung auf das Team Hehl/Kotlinski den dritten Titel. In der Nettowertung waren Bianca und Thomas Tigges mit 140 Nettoschlägen (71, 69) siegreich.