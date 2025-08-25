Gaza-Krieg: Wadephul kritisiert Israels Regierung wegen Gaza-Plänen

1 Außenminister Johann Wadephul (CDU) wird von seinem kroatischen Kollegen Gordan Grlic Radman zum Antrittsbesuch in der Hauptstadt Zagreb begrüßt. Wadephul hält auch eine Rede bei der kroatischen Botschafterkonferenz. Foto: Jörg Blank/dpa Israel plant einen Vormarsch auf die Stadt Gaza, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen drängen. Der deutsche Außenminister findet klare Worte.







Zagreb - Außenminister Johann Wadephul hat die israelische Regierung wegen ihrer Pläne zum Vorrücken in die Stadt Gaza kritisiert. Die deutsche Glaubwürdigkeit als globaler europäischer Akteur hänge von der Konsistenz der deutschen Politik ab - bei der Verteidigung des Völkerrechts, der Ablehnung des Terrors und beim Schutz des zivilen Lebens, sagte er bei der kroatischen Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Zagreb.