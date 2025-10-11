Gaza-Konflikt: Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an

US-Präsident Donald Trump will angesichts der bevorstehenden Geiselfreilassung in den Nahen Osten reisen. Israel wird seinen Worten zufolge nicht die einzige Station sein.
Washington - US-Präsident Donald Trump wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen. Außerdem werde er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Station machen, kündigte der Republikaner im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Genaue Termine für die einzelnen Stationen nannte er nicht. In die USA zurückkehren will Trump voraussichtlich am Dienstagabend.