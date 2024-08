Sicherheitskreise: Gaza-Gespräche in Kairo festgefahren

1 Schauplatz erneuter Gaza-Gespräche: Ägyptens Hauptstadt Foto: Gehad Hamdy/dpa

Ein «Überbrückungsvorschlag» hatte etwas Hoffnung gemacht, dass eine Einigung in den Gaza-Verhandlungen noch möglich sein könnte. In Kairo reisen die Teams nun erneut ohne Ergebnis ab.









Kairo - Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stecken in einer Sackgasse: Bei den Gesprächen in Kairo gebe es eine "schwierige Pattsituation", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Es sei keine Bewegung in den Positionen der Teilnehmer zu erkennen.