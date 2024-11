Gaza-Krieg: Seibert fordert Freilassung der Geiseln im Gazastreifen

1 Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat sich erneut für die Freilassung aller israelischen Geiseln im Gazastreifen starkgemacht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Seit 400 Tagen befinden sich Israelis in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen. Der deutsche Botschafter in Israel sagt weitere Unterstützung Deutschlands für ihre Freilassung zu.









Link kopiert



Tel Aviv - Deutschland wird sich nach Worten des deutschen Botschafters in Israel, Steffen Seibert, weiterhin mit aller Kraft für die Freilassung von noch rund 100 israelischen Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen einsetzen. Am 400. Tag der brutalen Geiselnahme von 250 Israelis und Angehörigen anderer Nationalitäten während des Massakers der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 empfinde er tiefe Trauer und Hilflosigkeit, sagte Seibert bei einer auf Hebräisch gehaltenen Rede vor Tausenden Teilnehmern einer Demonstration für die Freilassung der Menschen in Tel Aviv.