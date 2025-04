Gaza-Krieg: Ringen um Waffenruhe: Hamas lehnt Forderung Israels ab

Handelskrieg Trump-Regierung prüft Zölle auf Halbleiter und Arzneimittel

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump prüft neue Zölle auf Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington leitete am Montag eine Untersuchung ein, die zu Importaufschlägen in beiden Bereichen führen könnte.