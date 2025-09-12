Gaza-Krieg: Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Das israelische Militär geht im Gazastreifen nach eigenen Angaben gegen die Hamas vor. Dabei soll es wieder viele Opfer gegeben haben, darunter etliche Mitglieder einer Familie aus der Stadt Gaza.
Gaza - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben. Aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet hieß es, seit dem Morgen seien 50 Menschen getötet worden, davon 37 im Norden des Küstenstreifens. Diese und andere Angaben aus dem Kriegsgebiet ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.