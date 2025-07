Gaza-Krieg: Netanjahu: Hamas-Wünsche für Waffenruhe inakzeptabel

1 Israels Premier Netanjahu schickt eine Verhandlungsdelegation nach Katar. (Archivbild) Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/dpa Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen gehen weiter. Vor neuen indirekten Verhandlungen in Katar schickt Israels Premier Netanjahu ein deutliches Signal an die Hamas.







Tel Aviv/Gaza - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die von der islamistischen Hamas geforderten Änderungen am neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen als "inakzeptabel" bezeichnet. Netanjahu ordnete zugleich die Entsendung einer Delegation für indirekte Gespräche mit der Hamas in die katarische Hauptstadt Doha an, wie sein Büro in der Nacht bekanntgab. Das Verhandlungsteam werde an diesem Sonntag aufbrechen. Am selben Tag wird Netanjahu Medienberichten zufolge nach Washington abreisen.