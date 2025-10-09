Gaza-Krieg: Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung der Geiseln

Es gibt einen Durchbruch bei den Verhandlungen zum Gaza-Krieg. Israel und die islamistische Hamas stimmen der ersten Phase von Trumps Friedensplan zu.
Im Ringen um eine Beilegung des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas in indirekten Verhandlungen auf erste wichtige Punkte geeinigt. Demnach werden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel wird seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, wie US-Präsident Donald Trump für die Vereinigten Staaten als Vermittlerland auf seiner Plattform Truth Social bekannt gab. „Alle Parteien werden fair behandelt“, schrieb er dort.