Gaza-Krieg: Hamas nach Trump-Warnung: Sind zu Verhandlungen bereit

US-Präsident Trump spricht im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eine «letzte Warnung» an die Hamas aus. Die Reaktion der Islamisten lässt nicht lange auf sich warten.
Gaza - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat sich nach einer "letzten Warnung" des US-Präsidenten Donald Trump im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu sofortigen Verhandlungen bereiterklärt. "Wir haben über Vermittler einige Vorschläge von amerikanischer Seite erhalten, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen", hieß es in der Nacht in einer Hamas-Erklärung.