Umbruch in Syrien Syriens Parlamentswahl: Kaum Frauen und Minderheiten gewählt

Welche Rolle und Macht das Parlament in Syrien künftig haben wird, ist längst nicht ausgemacht. Die Wahl der 140 von 210 Abgeordneten sehen einige - trotz aller Kritik - dennoch als wichtigen Erfolg.