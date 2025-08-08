Gaza-Konflikt: Araber verweigern sich Netanjahus Plänen

Israels Ministerpräsident will den Gazastreifen einer arabischen Polizeitruppe unterordnen. Kein einziger arabischer Staat erklärt sich bereit, an den Plänen mitzuwirken.
Benjamin Netanjahu will den Gazastreifen einnehmen und das Gebiet anschließend einer arabischen Polizeitruppe überlassen – doch die Araber machen nicht mit. Der neue Plan des Ministerpräsidenten für eine Einnahme von Gaza-Stadt und der anschließenden Besetzung des gesamten Gazastreifens verstärkt Israels Isolierung. Israel-Gegner in der Region sehen sich von der wachsenden Kritik an Netanjahu im Westen bestätigt und wollen versuchen, ein internationales Bündnis gegen seine Regierung zu schmieden.