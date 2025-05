Gaumenfreuden auf dem Markt: Bonjour, Donaueschingen – wie Gott in Frankreich

Bonjour, Donaueschingen – wie Gott in Frankreich

1 Nikolas Paulen und Mutter Anne Paulen in ihrer elsässischen Tracht. Sie verkaufen selbstgemachte Konfitüre von ihrem Hof in Geisswill. Foto: Johann Müller-Albrecht Schmeckt wie Urlaub: Der „Petit marché français“ in Donaueschingen. Dort genoss man Baguette, Wein und elsässische Spezialitäten. Und der nächste Termin steht schon fest.







Seit 2022 finden jährlich zwei Märkte statt, somit ist das nun der siebte Markt, der am Samstag, 24. Mai vom Kulturamt in Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft den „Petit marché français“ auf dem Alten Festhallenplatz in Donaueschingen veranstaltet wird. Viele Besucher sind gekommen und genießen die Angebote der aus dem Elsass angereisten Händler.