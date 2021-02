Gaumenfreude in Hechingen Eiscafe öffnet trotz Eiseskälte

Hechingen - Das Eiscafe Piccola Venezia öffnet jedes Jahr Anfang Februar, nachdem Ende Oktober die Rollläden nach unten gingen. Einige Kunden lassen sich von der Kälte nicht abhalten. "Die Leute freuen sich, dass wir wieder geöffnet haben, begrüßen uns und holen auch einen Kaffee", erzählt Roberta Pillot. "Über die Wintermonate sind wir normalerweise immer in Italien, aber vergangenes Jahr sind wir hier in Hechingen geblieben", ergänzt ihr Mann Fabrizio. "Wir machen die ganze Saison durch ohne Pause", ist für ihn die dreimonatige Pause eine Zeit, um Durchschnaufen zu können. Man habe sich sozusagen in Anlehnung an die Tierwelt im "Winterschlaf" befunden. Weil die Fixkosten weiterlaufen, ist eine so frühe Öffnung notwendig, auch wenn in diesen ersten Tagen natürlich nicht die Hölle los war. "Aber die Kinder kommen trotzdem und würden auch bei 30 Grad minus Eis essen", so Fabrizio Pillot.