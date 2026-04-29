Gaufrauenchor in Bittelbronn: Zwei Chöre – ein einziger Hörgenuss

Gut besucht war das Konzert im Bittelbronner Bürgerhaus, mit dem der Gaufrauenchor sein 40-jähriges Bestehen feierte. Und dazu hatte er sich einige Gäste eingeladen.
Die tollen Auftritte des Gastgebers und des Gastchores „cantus iuvenis“ aus Winterlingen begeisterten das Publikum, und die beiden Chöre setzten mit einem breiten Spektrum an Lieder – von der Romantik bis zum Rock – Akzente. Los ging’s mit dem Auftritt des Frauenchors und der „Melodie d‘Amour“, also der „Melodie der Liebe“, ehe man sich der „Barkarole“ aus der Romantik widmete, ein verträumtes Stück, das vom ebenfalls wunderschönen und positive Stimmung verbreitenden „Dieses Lied sing ich für dich“ abgelöst wurde. In diesem ersten Auftritt setzte der Frauenchor auf viele ruhige Momente und brillierte beim wehmütigen „Es war so schön mit dir“, einer deutschen Version von „Those Were The Days“.