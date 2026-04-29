Gaufrauenchor in Bittelbronn: Zwei Chöre – ein einziger Hörgenuss

Gut besucht war das Konzert im Bittelbronner Bürgerhaus, mit dem der Gaufrauenchor sein 40-jähriges Bestehen feierte. Und dazu hatte er sich einige Gäste eingeladen.

Die tollen Auftritte des Gastgebers und des Gastchores „cantus iuvenis“ aus Winterlingen begeisterten das Publikum, und die beiden Chöre setzten mit einem breiten Spektrum an Lieder – von der Romantik bis zum Rock – Akzente. Los ging’s mit dem Auftritt des Frauenchors und der „Melodie d‘Amour“, also der „Melodie der Liebe“, ehe man sich der „Barkarole“ aus der Romantik widmete, ein verträumtes Stück, das vom ebenfalls wunderschönen und positive Stimmung verbreitenden „Dieses Lied sing ich für dich“ abgelöst wurde. In diesem ersten Auftritt setzte der Frauenchor auf viele ruhige Momente und brillierte beim wehmütigen „Es war so schön mit dir“, einer deutschen Version von „Those Were The Days“.​

Atemlos durch die Nacht​ Danach war die Reihe am gemischten Chor „cantus iuvenis“ aus Winterlingen. Dieser legte schwungvoll los mit dem bekannten Schlager „Atemlos“ von Helene Fischer. Mit diesem Beginn brachte er gleich gute Laune ins Bürgerhaus. ​

Berührend aber auch kraftvoll wurde danach die bekannte Rockballade „Everything I Do“ aus der Feder von Bryan Adams interpretiert, und mit dem modernen christlichen Lied „Anker in der Zeit“ gab der Winterlinger Chor seinem Publikum einen Halt in stürmischen Zeiten an die Hand. Um immerwährende Liebe drehte es sich schließlich bei „My Heart Will Go On“ der großen Céline Dion.​

Nach der Pause nahm der Gastchor bei „Can You Feel The Love Tonight“ aus „König der Löwen“ sein Publikum mit auf eine Reise nach Afrika, verpasste den Anwesenden beim emotional ergreifenden „The Rose“ von Bette Middler eine Gänsehaut und setzte den ebenso humorvollen und selbstironischen wie tiefgründigen PUR-Klassiker „Hör gut zu“ bravourös in Szene.​

Der Frauenchor Zollernalb reiste bei seinem zweiten Auftritt des Abends bei „Ein bisschen Frieden“ und „Merci Chérie“ in die Welt des Grand Prix d‘Eurovision oder begeisterte mit traumhaft sehnsuchtsvollem Gesang beim abwechslungsreichen deutschen Popsong „Hungriges Herz“. „Du und ich im Mondenschein“ wurde von Miriam Böhm an der Violine begleitet. Schließlich gaben beide Chöre gemeinsam das tiefgründige „Ihr von morgen“ (Musik: Udo Jürgens) zum Besten, und bei der Uraufführung des Liedes „Alle Wege, alle Zeiten“, komponiert von Timea Böhm-Grebur, Leiterin des Frauenchores, waren wieder alle Sänger(innen) des Abends gefordert und setzten mit dieser begeisternden Zugabe dem Konzert die Krone auf. Miriam Böhm (Violine) hatte bei der Zugabe ebenfalls wieder einen schönen Auftritt.​

Beide Chöre des Abends beeindruckten zudem immer wieder mit teils traumhaften Harmonien, am Klavier saßen Dimitris Theologitis und Oliver Geiger. Gegen Ende des Konzertes trat zudem Fine Kuner als Gründerin des Frauenchores Zollernalb ans Mikrofon, schenkte den Sängerinnen einen Chorsatz („Ein kleines Lied“) und wünschte ihnen für die Zukunft weiterhin viel Glück. Sie wurde vom Chor wiederum mit einem Blumenstrauß bedacht.​

Ehrungen beim Jubiläumskonzert

Urkunden und Ehrennadeln

Michael A.C. Ashcroft, Präsident des Chorverbandes Zollernalb, nahm beim Konzert eine Reihe von Ehrungen vor. Roswitha Hehl aus Schömberg ehrte er für 70 Jahre Singtätigkeit, davon 20 Jahre im Frauenchor Zollernalb. Gertrud Vossler aus Weilstetten wurde für 60 Jahre Singen, davon 16 Jahre beim Frauenchor, ausgezeichnet. Elisabeth Rebmann-Speier und Marliese Schäfer (beide aus Empfingen) wurde die Ehrung für 40 Jahre zuteil. Beide sind Gründungsmitglieder des Frauenchores. Seit 30 Jahren sind Maria Zindritsch (Steinhofen) und Ursula Wahr (Balingen) als Sängerinnen aktiv, Zindritsch ist seit 24 Jahren beim Frauenchor, Wahr seit 12 Jahren. Über die Ehrung für 20 Jahre Tätigkeit im Frauenchor freuten sich Gerlinde Wellenzohn (Haigerloch), Susanne Graner (Gruol), Charlotte Frech (Balingen) und Helga Skoropad (Starzach). Monika Raetz (Starzach) wurde für 20-jähriges Singen in mehreren Chören geehrt. Für die Geehrten gab es Urkunden und Ehrennadeln.