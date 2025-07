Beim „Gaudikick“ in Schopfheim-Wiechs bleibt es den Mannschaften überlassen, wie der Ball ins Tor kommt. Es geht wild zu, macht aber sichtlich Spaß.

Zum Jubiläumsgrümpel gehörten auch ein Gaudikick und ein Wälderwettkampt. Was der Gaudkick genau ist, erklärten Yannes Gräßlin, Max Frey und sein Bruder Luis im Zelt der „Jungspunde“ gegenüber unserer Zeitung.

Das Trio hat sich bereits vor zehn Jahren gegründet. Schon der Vater von Gräßlin habe dazu einen Wagen gebaut. Die kreativ gestalteten Gefährte, die am Sonntagnachmittag präsentiert wurden, gehörten zum Gaudikick wie das Glas zum Fenster.

Die ersten beiden Jahre haben die „Jungspunde“ nur mitgespielt, ehe sie dann auch jedes Jahr einen Wagen bauten, wie das andere Teams auch machen. Frey sagt: „Wir sind alles Handwerker.“ Deshalb kämen sie günstig an die Materialien, die für einen verrückt aussehendes Fahrzeug gebraucht würden.

Die Wagengestaltung nimmt bei den „Jungspunden“ bis zu zwei Monate in Anspruch. Frey zeigte sich froh darüber, dass die Freundinnen „die Männer basteln ließen“. Ein Wiechser Bürger stellt den „Jungspunden“ seinen Schopf zu Verfügung. Die Frauen kümmerten sich nach dem Wagenbau um das Feintuning. Frey zeigte sich erfreut, dass dieses Jahr beim TV-Wiechs drei Jubiläen zusammenfallen: 50. Gaudikick, 20 Jahre „Stoppelhopser“ und zehn Jahre „Jungspunde“.

Die jungen Kicker haben den Gaudipokal fünfmal nacheinander gewonnen und deshalb dieses Mal das Ziel, ihn ein sechstes Mal zu bekommen. In den Spielen setzten sich die „Jungspunde“ einen gelben Bauarbeiterhelm auf und stellten Schilder und eine Warnbake in den Strafraum, was beim Gaudikick erlaubt ist. Einen Schiedsrichter gab es bei den Partien auch, aber der griff nicht ins Geschehen ein.

Der Gaudikick war ein riesiges Dorftheater, bei dem mit Händen und Füßen der Ball in ein mit Holzbalken zusammengezimmertes Tor geworfen oder geschossen wurde. Einen Matchplan hatte keins der Teams, jeder Spielzug war improvisiert: Die Spieler rauften, hielten die Gegenspieler fest, manche Teams hatten sich verkleidet. Das Spielfeld war beim Gaudickick kurios: abschüssig, uneben und die Begrenzungslinien aus Sägemehl waren ungerade.

„Die Holy Aperolis“ aus Nordschwaben trugen weiße Shirts und ein oranges Tütü, die Farbe ihres Lieblingsgetränks Aperol. Die Frauen haben bisher immer nur zugeschaut, dieses Mal mischten sie beim Spektakel mit. „Wir wollen Frauenfußall unterstützen“, sagte Emily Rübsam gegenüber unserer Zeitung. Die Teams hatten einen Pavillon am Rand des Spielfelds aufgestellt. Auf Sofas oder Bänken saßen sie dort, verfolgten die Spiele oder ruhten sich aus.

Finale am Sonntag

Eine Gaudikick-Premiere war es auch für „Arminia Biergefällt“, ein Team, das aus THG-Schülern aus Maulburg, Enkenstein, Zell und Schopfheim bestand. Die über 30-jährigen „Schnuureschloßkicker“ könnten mit ihren neongelben Trikots auch im Dunkeln mitspielen. Ein Teil der Spiele fand am Samstag statt, der zweite Teil am Sonntag mit Finale am Nachmittag.

Bei Wälderwettkampf geht es um Geschicklichkeit

Am Samstagabend beteiligte sich ein großer Teil der 14 Mannschaften beim Wälderwettkampf unter dem Titel „50 Jahre Gaudikick“. Beim ersten Spiel mussten die Teams einen Strohballen vor sich her rollen, während ein Teammitglied mit einem mit Wasser gefüllten Eimer versuchte, auf dem rollenden Ballen zu laufen ohne herunterzufallen. Mirijana Rauschen von den „Oberlenkern“ war eine exzellente Ballenläuferin, Adrian Paul von den „Grasnarbenschlurbis“ sprang auf den Ballen des Teams nebenan, ehe er von seinem Ballen herunterfiel. Daraufhin fiel der Läufer vom benachbarten Ballen hinunter.

Beim Wälderwettkampf gehörte das Wandern von einer Kiste zur nächsten dazu. Foto: Christoph Schennen

Beim zweiten Spiel wanderten Männer und Frauen von einer Getränkekiste zur nächsten, wobei der letzte in der Reihe auf die Kiste des Vordermanns stieg, dann die Kiste auf der er stand hochhob, um sie nach vorn in der Reihe durchzugeben.

Ganz gleich welches Spiel, ob mit Ball oder ohne, die Veranstaltung lieferte den Teilnehmern gute Gründe zum Lachen. Viele wollen im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.