Gaudi in Meßstetten: Franky’s Oktoberfest feiert Premiere mit Stars
Wenn Frank Cordes singt, ist Stimmung garantiert. Foto: Frank Lüttmann

Meßstetten statt München: Für „Franky’s Oktoberfest“ holt Frank Cordes die Party und viele Starts auf den Großen Heuberg.

Einmal mehr bringt Schlagerstar Frank Cordes ein Party-Ereignis in seine Wahlheim Meßstetten: „Franky’s Oktoberfest“ geht am Samstag, 4. Oktober, in Zusammenarbeit mit TSV Oberdigisheim über die Bühne. Ab 19.30 Uhr sollen die Wände der Festhalle wackeln, wenn das Freibier angezapft ist und bekannte Entertainer Partyhit an Partyhit reihen. Musik, Stimmung, Party und ein Publikum, das gemeinsam singt, tanzt und feiert – das soll den Abend mit mit Stars, bekannt aus dem Fernsehen und anderen Formaten bestimmen.

 

Der Gastgeber steht selbst auf der Bühne und zündet Stimmungsraketen

Gastgeber Frank Cordes wird selbst auf der Bühne stehen, und wer den Wahl-Meßstetter schon erlebt hat, weiß, dass er eine Stimmungsrakete nach der anderen zünden wird.

Ein Stimmungsgarant ist auch Markus Wolfahrt von den legendären Klostertalern. Seine Stimme ist die Stimme der Berge. Nadin Meypo, die Powerfrau mit Herz und ihrem ansteckenden Lachen – bekannt für ihre Hits „Lichtermeer“ und „Ich glaube nur, was ich fühle“ – ist ebenso am Start wie Alexandra Hofmann: mitreißend, charmant und voller Energie, die sie in der Festhalle entfalten will. „Mein Sommer“ und Mach’s für dich“ klingen sofort in den Ohren. Die „Silvanas“, das beliebte Duo mit Herzblut, die „Heimathelden“ und „Xanadoo“ garantieren beste Stimmung und lassen den Stern in der Nacht aufgehen.

Markus Wolfahrt ist einer der Stargäste. Foto: Huber Karl

Das Publikum darf sich auf ein Programm voller Hits, Schlagerklassiker und Überraschungen freuen: von mitreißenden Balladen bis hin zu Partykrachern, die niemanden auf den Sitzen halten. Schunkeln, Klatschen, Lachen und lautstarkes Mitsingen sind ausdrücklich erwünscht.

Dazu gibt es frisch gezapftes Festbier, herzhafte Schmankerln und das typische Oktoberfest-Flair, so der Abend – so wünscht es sich Frank Cordes – doch zu einem echten Gemeinschaftserlebnis werden. Weitere Überraschungen will er freilich noch nicht verraten. Als Geschenk zur Premiere von „Franky’s Oktoberfest“ an sein Publikum verteilt Frank Cordes an die ersten 100 Gäste eines seiner Alben.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Internet unter https://bit.ly/Oktoberfest_Messstetten

 