Gaudi in Meßstetten: Franky’s Oktoberfest feiert Premiere mit Stars

Meßstetten statt München: Für „Franky’s Oktoberfest“ holt Frank Cordes die Party und viele Starts auf den Großen Heuberg.
Einmal mehr bringt Schlagerstar Frank Cordes ein Party-Ereignis in seine Wahlheim Meßstetten: „Franky’s Oktoberfest“ geht am Samstag, 4. Oktober, in Zusammenarbeit mit TSV Oberdigisheim über die Bühne. Ab 19.30 Uhr sollen die Wände der Festhalle wackeln, wenn das Freibier angezapft ist und bekannte Entertainer Partyhit an Partyhit reihen. Musik, Stimmung, Party und ein Publikum, das gemeinsam singt, tanzt und feiert – das soll den Abend mit mit Stars, bekannt aus dem Fernsehen und anderen Formaten bestimmen.