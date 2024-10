Gauchachhalle in Döggingen: Das Wasser bleibt im Sommer kalt

Gauchachhalle in Döggingen

1 In der Gauchachhalle bleibt über den Sommer auch in Zukunft die Warmwasserheizung ausgeschaltet. Aus den sechs Duschen fließt dann nur kaltes Wasser. Foto: Rainer Bombardi

Das Wasser in Gauchachhalle wird auch weiter nicht erwärmt. Die Gründe sind ökologischer und ökonomischer Natur.









Link kopiert



Im Sommer fließt aus den Duschen in der Gauchachhalle in Döggingen weiterhin kein warmes Wasser. Das hat der Ortschaftsrat nach jahrelanger Diskussion nun vorerst festgelegt. Zugleich war sich das Gremium einig, dies in den Verträgen mit den Hallennutzern entsprechend zu definieren. Für den Fall neuer Erkenntnisse oder beim Einbau eines neuen Heizsystems wird die Möglichkeit zur ganzjährigen Warmwassererhitzung erneut betrachtet.