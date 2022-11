Gaststätten in Bad Dürrheim

2 Seit Monaten ist das Café Röder in bester Lage zu. Eigentümer Nadeem Ahmad ist sich darüber im Klaren, dass dies für eine Touristenstadt wie Bad Dürrheim ein schlechtes Bild abgibt. Foto: Strohmeier

Es war ein Supersommer, doch das Café Röder mit Standort an prominentem Platz hatte zu. Eigentümer Nadeem Ahmad ist alles andere als glücklich darüber.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Im Mai 2021 übernahm er das Café und es war ihm möglich, bis zum 13. April in diesem Jahr zu öffnen, doch danach war Schluss: Er wie auch die Gäste schauten in die Röhre. Und er würde das Café in bester Lage gerne öffnen.