Gaststätte „Zur Ölmühle“ Schömberg: Das 25. Jubiläum wird mit Käse und Blasmusik gefeiert

1 Am Samstag herrschte Hochbetrieb im Biergarten. Foto: Klinke

An zwei Tagen ging es in der Gaststätte „Zur Ölmühle“ am Stausee rund.









Mit einem „Käsefescht“ feierte die Gaststätte Zur Ölmühle sein 25-jähriges Bestehen. Die Betreiber Thorsten Broß und Marcel Schätzlein-Broß haben dafür ein ganzes Wochenende voller kulinarischer Highlights geplant und stellten den Käse in den Mittelpunkt. Während der Coronapandemie hat sich Thorsten Broß weitergebildet und das Zertifikat zum Käser erworben und dementsprechend einige Leckerbissen beim Jubiläumsfest kredenzt. „Das Käsefest kam bei den Besuchern noch besser an als gedacht, es wurde groß gelobt von der Kundschaft“ so Broß. Für die Besucher war an beiden Tagen einiges Geboten darunter eine Schaukäserei, eine Käseschule, ein riesiges Käsebuffet und vieles mehr.