2 Die neue Pächterin der Gaststätte Schüttehof, Inge Reich (Mitte, ganz hinten) freut sich auf ihre Gäste. Foto: Gezener

Zwei Jahre lang war die Gaststätte Schüttehof auf dem "Freizeitpark Camping Schüttehof" geschlossen. Wer dachte, dass sie nie wieder öffnen würde, lag falsch. Denn am Freitagnachmittag hat die Gaststätte Schüttehof neu geöffnet. Die Gäste können dort also wieder ihre Speisen und Getränke genießen und sich dabei in entspannter Atmosphäre unterhalten.















Horb - Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, das kalte Getränk steht auf dem Tisch. Wer denkt, dass es hier wegen des nahegelegenen Campingplatzes laut sein könnte, irrt sich gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall: "Es ist schön ruhig hier. Man kann richtig schön die Natur genießen", sagt Inge Reich, die neue Pächterin der Gaststätte Schüttehof. Zuletzt hatte noch Horbs Campingplatzbesitzer Reinhold Kuch die Gaststätte in Eigenregie geführt. Inge Reich war damals in der Gaststätte angestellt. Nun übernimmt sie selbst das Ruder.

Man kann entweder in der Gaststätte oder draußen an Tischen und Stühlen oder Bierbänken Platz nehmen. Wenn die Sonne mal zu arg scheinen oder es mal regnen sollte, kann man sich unter einen der acht großen Schirme setzen.

Regionale Produkte in der Küche

In der Küche werden in erster Linie regionale Produkte verwendet. "Da lege ich großen Wert drauf", sagt Inge Reich. Die Kartoffeln kommen aus Altheim, das Brot aus Rexingen, das Mehl aus Altheim, die Eier aus der Horber Gegend und das Fleisch aus einem Umkreis von 50 Kilometern. "Bei uns wird jedes Essen frisch zubereitet", sagt Inge Reich, die mit zwei weiteren Küchenkräften die Gaststätte auf dem Horber Schütteberg betreibt.

Wie so viele andere Gastronomen im Land, habe man wegen des allgemeinen Preisanstiegs – etwa bei den Lebensmittel-, Energie- oder Personalkosten – auch in der Gaststätte Schüttehof die Preise etwas anheben müssen. Dabei sei man aber noch "in einem humanen Rahmen" geblieben, betont Inge Reich, die derzeit etwas besorgt ist, weil ihr momentan nur eine geringe Menge an Fett zur Verfügung steht. "Mehr Fett bekommen wir im Moment leider nicht", stellt sie klar. Deshalb bittet Inge Reich die Gäste um Verständnis, wenn mal wegen Fett- und Ölmangels kurzfristig einzelne Speisen wie Pommes, Schnitzel, Currywurst oder Chicken Wings nicht zubereitet werden können. Inge Reich: "Ich kann mir kein Öl herzaubern, wenn ich keines habe. Meine Hoffnung ist, dass sich das Ganze so bald wie möglich wieder einspielt und wir ausreichend viel Fett und Öl bekommen."

Gruppen sollten sich anmelden

Größere Gruppen – insbesondere Wandergruppen, aber auch Vereine, Firmen oder Feuerwehren – bittet Inge Reich darum, sich idealerweise zwei Tage vorher bei ihr zu melden, um Bestellungen vorab durchzugeben. Dies entweder unter Telefon 017643613636 oder per E-Mail an ingereich.74@web.de. Wenn bei schlechtem Wetter mal keine Außengastronomie möglich sein sollte, sei es auch für kleinere Gruppen sinnvoll, sich vorher bei der Gaststätte zu melden.

Öffnungszeiten

Die Gaststätte Schüttehof ist immer von Montag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet, die Küche serviert bis 21 Uhr. An Sonntagen öffnet die Gaststätte Schüttehof um 11 Uhr und schließt um 21 Uhr, die Küche serviert bis 20 Uhr. Bei gutem Wetter kann an Sonntagen aber auch bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Die am 1. April neu eröffnete Gaststätte wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember geöffnet bleiben – ehe es dann in die Winterpause geht.