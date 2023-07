Freunde der etwas raueren Musik kamen in der Alten Seminarturnhalle in Nagold auf ihre Kosten: Die Purple Family zelebrierte dort die Hits von Deep Purple und Whitesnake.

Die legendären Hits von Deep Purple und Whitesnake haben die Bandmitglieder der Purple Family drauf wie keine anderen – zum Niederknien röhrte David Readman ins Mikro, und man glaubte tatsächlich, dass die Urgesteine des Hardrock höchstpersönlich in der Nagolder Seminarturnhalle rockten.

Bereits bei „The Gipsy“ von Whitesnake tobte der Saal. Bei „You keep on movin’“ von Deep Purple gab es für viele Besucher kein Halten mehr, die Menge der Tanzenden wogte vor der Bühne. Selten Gehörtes, rare Perlen aus dem Oeuvre der beiden legendären Kultbands aus den 1970er-Jahren erfreuten das teils bereits ergraute Publikum – die Stimmung im Saal war grandios, und es war fantastisch, was Vitek Spacek, David Readman, Michael Ott, Christophe Schwarz und Claus Müller an ihren Instrumenten zauberten: Magisch erstanden die altbekannten Hits wieder, und man musste schon genau hinhören, um nicht dem Trugschluss zu erliegen, dass hier die Originale am Werk waren.