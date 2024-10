1 Murat Isik und sein Team erlebten einen gebrauchten Mittag. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer/Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Das war ein bitterer Nachmittag: Die TSG Balingen muss sich auch beim Gastspiel in Hollenbach geschlagen geben und kassiert zudem noch zwei Platzverweise.









15 Pflichtspielsiege in Folge erlebten die Fußballer der TSG Balingen zum Start in die Saison. Am Samstag gab es dann die zweite Pleite binnen einer Woche. Das Team von Murat Isik musste sich in Hollenbach 0:2 geschlagen geben – es kann getrost von einem gebrauchten Tag gesprochen werden.