Gastronomischer Trend: Köche auf Tour

5 Benjamin Chmura (Küchenchef im Tantris, rechts) hat Amaury Bouhours in seine Küche eingeladen. Foto: Tantris/Annette Sandner

Köche gelten seit langem als Rockstars am Herd. Jetzt gehen sie auf Tour, ihre Bühnen sind andere Restaurants. Über den Trend der so genannten Four-Hands-Dinner.









Amaury Bouhours hat eingelegte grüne Tomaten, fermentierte Rübchen, etwas Dill-Öl sowie Koriandersamen aus Paris mitgebracht. Bouhours, 36 Jahre alt, ist Küchenchef im Le Meurice, einem Gourmetlokal aus dem Hause Alain Ducasse, einem Großmeister seiner Generation. Bouhours ist für zwei Abende in München für ein so genanntes „Four-Hands-Dinner“ im legendären Tantris. Küchenchef Benjamin Chmura, jüngst vom Magazin „Der Feinschmecker“ zum „Koch des Jahres“ gekürt, war bereits in Paris im Le Meurice für zwei Abende, jetzt schaut sein Kollege im schicken Schwabinger Gourmettempel vorbei. Beide Abende sind ausgebucht, den Gästen scheint es zu gefallen, etwas anderes zu erleben.