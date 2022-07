"Schlupf" wieder fest in Rangendinger Hand

1 Pascal Stimac und seine Frau Nadine übernehmen das Café-Bistro "Schlupfwinkel" in der Rangendinger Ortsmitte. Im September soll die Wiedereröffnung sein. Foto: Beiter

Als kleiner Junge hat er dort mit seinen Eltern ein Eis gegessen; später wurde er Stammgast; jetzt ist er der neue Wirt im "Schlupfwinkel". Pascal Stimac ist zusammen mit seiner Frau Nadine der neue Eigentümer des beliebten Café-Bistros im Herzen der Rangendinger Ortsmitte.















Rangendingen - Ab dem 1. August ist es so weit. Doch bis das "Geschlossen"-Schild von der Eingangstür genommen werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Denn zuerst werden die Handwerker in dem kleinen Schankraum in der Haigerlocher Straße 12 einziehen. Stimac möchte den Raum vor der Wiedereröffnung herrichten und damit auch zeigen, dass ein neuer, "frischer Wind" weht.

Gastraum wird hergerichtet

Der Raum werde gestrichen, die Bar aufgemöbelt und auch die Bestuhlung erneuert. Für den Außenbereich reiche es dieses Jahr allerdings nicht mehr, so Stimac. Aber schließlich sei bis zur Eröffnung die Biergarten-Saison für dieses Jahr ja auch beinahe gelaufen. Als möglicher Termin sei September angepeilt, sagt der neue Eigentümer. Wann genau, das könne er noch nicht sagen. "Ich will mir da keinen Druck machen." Lieber möchte er, dass die Sanierung eine runde Sache wird.

Ein eigenes Café zu haben sei schon lange ein Traum von ihm und seiner Frau gewesen, erzählt der 33-Jährige. Dass es jetzt der "Schlupf" ist - wie man in Rangendingen den Namen des Bistros gern abkürzt - freut ihn ganz besonders. Schließlich hat er, wie viele andere Rangendinger auch, ein ganz besonderes Verhältnis zu dem kleinen, aber feinen Café, das Erik Wendt im Jahr 1991 in der Ortsmitte eröffnet hatte.

Resonanz aus der Bevölkerung ist durchweg positiv

"Der Schlupf gehört zu Rangendingen", bringt Stimac seine ganze Liebe zu dem gemütlichen Café-Bistro auf den Punkt. Und spricht da wohl vielen Rangendingern und anderen Stammgästen aus dem Umfeld der Starzelgemeinde aus dem Herzen. Im Flurfunk war sein neues Engagement schon eine Weile bekannt, erzählt er. "Die Resonanz darauf ist durchweg sehr positiv." Die Leute würden sich sehr freuen, dass es im "Schlupfwinkel" jetzt weitergeht.

Im vergangenen Jahr hatte Stefanie Hörrmann aus Rottenburg Café-Bistro von Erik Wendt übernommen. Doch ihr Gastspiel dauerte nur ein Jahr. Sie kehrt nun wieder zurück in die Domstadt und eröffnet dort eine eigene Gaststätte. Mit Pascal und Nadine Stimac ist der "Schlupf" nun wieder in Rangendinger Hand.

Pascal Stimac möchte "Eriks Baby" in dessen Stil weiterführen

Stimac erinnert sich gern an die Zeit von Erik Wendt zurück. Im vergangenen Jahr hatte der Gastronom nach 30 sehr erfolgreichen Jahren aufgehört. Und man kann es Stimac getrost abnehmen, wenn er sagt, dass er "Eriks Baby" gerne in dessen Stil und Sinne weiterführen möchte – "mit neuem Anstrich" und neuem Besitzer eben, wie er sagt. Dazu gehöre, dass er die Getränkekarte und das kleine Speisenangebot sowie natürlich das leckere Eis wie zu Wendts Zeiten erhalten werde.

Stimac selbst wird sich außer in der Anfangszeit eher im Hintergrund halten. Die Bewirtung werde vorwiegend Sache seine Frau Nadine sein, sagt er.

Derzeit sind die beiden auf der Suche nach einem neuen Team, das die Wirtin unterstützen wird. Doch die beiden Neu-Gastronomen sind sehr zuversichtlich, dass es ab September bald wieder richtig gemütlich wird im "Schlupfwinkel".