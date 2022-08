1 Das Inhaber-Ehepaar Nadine und Pascal Stimac (links) freuen sich mit ihrer "rechten Hand" Patrizia Hesselmaier auf die Wiedereröffnung des Schlupfwinkel am 10. September. Foto: Beiter

Da werden sich nicht nur die Eisesser freuen: Der Umbau im Café-Bistro Schlupfwinkel in der Rangendinger Ortsmitte ist abgeschlossen. Am 10. September ist in der Haigerlocher Straße 12 große Wiedereröffnungsparty.















Rangendingen - Wer das zwischen Apotheke und Postfiliale fast etwas versteckt liegende Café betritt, wird es nach dem rund sechswöchigen Umbau kaum noch wiedererkennen. Das neue Inhaberpaar Pascal und Nadine Stimac haben dem kleinen Innenraum einen komplett neuen und hippen Auftritt verpasst.

Gastraum im Vintage-Style strahlt Gemütlichkeit aus

Vom Boden über die in Klinker-Optik gestalteten Wände bis hinauf zur Decke ist alles neu und sorgt sofort für Wohlfühl-Atmosphäre. Die Sitz-Sessel und die Bänke im chilligen Vintage- und Industrie-Style in den Nischen sowie vor der Fensterfront verströmen Eleganz und Gemütlichkeit.

Allein die Bar mit den fein säuberlich aufgereihten Gläsern erinnert noch an die einstige Pub-Atmosphäre. Auch dort hat sich außer dem farblich abgestimmten Anstrich einiges getan, inklusive des Teams, das sich von dort aus fortan um die Gäste des "Schlupf" kümmern wird, so Pascal Stimac.

Neugestaltung mit lauter eigenen Ideen des Inhaber-Ehepaars

Auch schon während des Umbaus hätten immer wieder Neugierige in der kleinen Gaststube vorbeigeschaut. Deren Reaktionen seien durchweg positiv gewesen und viele könnten es kaum glauben, dass sich er und seine Frau Nadine das neue Outfit der Kneipe praktisch komplett selbst ausgedacht hätten, erzählt er nicht ganz ohne Stolz. Inspirationen dafür hätten sie sich aus ihren Besuchen in Bars und Kneipen geholt und im "Schlupf" nach ihren eigenen Vorstellungen umgesetzt, so Stimac.

Dass sie sich Gedanken zu einem zeitgemäßen Café gemacht haben, ist auch daran zu merken, dass trotz des nicht sehr großen Schankraums noch eine kleine Spielecke für Kinder eingerichtet werden soll. "Wir wollen, dass sich bei einem Besuch Jung und Alt Wohlfühlen und der Schlupfwinkel wieder zu einem Treffpunkt in der Ortsmitte für alle wird", sagt Pascal Stimac. Damit könnte das Ehepaar Erfolg haben. Schon jetzt, also noch vor der Eröffnung, konnten sie Reservierungen für die nächsten Wochen entgegennehmen.

Patrizia Hesselmaier kümmert sich mit zehnköpfigem Team um Gäste

Als rechte Hand der beiden Eigentümer wird sich zukünftig Patrizia Hesselmaier zusammen mit einem neuen zehnköpfigen Bedien-Team um die Gäste kümmern. Ein Mitarbeiter kümmere sich komplett nur um die Küche, so der Chef. Doch selbst wenn vieles im "Schlupf" jetzt neu ist, ein Stück Kontinuität im Schank- und Küchenbereich darf es für Pascal Stimac trotzdem sein.

Bewährtes aus der Speisekarte neben neuen trendigen Getränken

Auch wenn ein paar neue und trendige Getränke, wie Longdrinks und Cocktails oder auch alternative Biersorten hinzugekommen seien, im Großen und Ganzen orientiere sich die Speise- und Getränkekarte noch immer am fast schon legendären Bistro- und Café-Angebot aus Eric Wendts Zeiten. "Davon haben wir einiges übernommen", wie beispielsweise den Wurstsalat oder auch "Erics Vespergrättle". Leckere Dinge, die von den Gästen stets geschätzt wurden, weiß Pascal Stimac. Außerdem werde es auch Pizza sowie verschiedene Kuchen geben.

Was noch eine Zeit warten muss, ist der Biergarten vor dem Eingang. Doch auch dort versprechen die Stimacs, dass es spätestens bis zur nächsten Freiluft-Saison im Frühjahr etwas Neues geben wird.

Info: Eröffnungsparty

Zur Wiedereröffnung am 10. September möchten Pascal und Nadine Stimac ab 13 Uhr mit einem Glas Sekt und Häppchen mit ihren Gästen auf die Wiedereröffnung angestoßen. Es gibt einen Popcorn-Wagen sowie für Kinder Luftballons, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Am Eröffnungstag gibt es eine spezielle Getränke- und Speisekarte sowie Rote vom Grill.

Öffnungszeiten

Zukünftig hat der Schlupwinkel Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Freitags und samstags kann von 10 bis 1 Uhr nachts eingekehrt werden. Am Sonntag ist von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.