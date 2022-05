1 Giovanni (von links) Maria Cosentino, die neuen Pächter des Sportheims, Wolfgang Bauer, der Vorsitzende des SV Althengstett sowie Jan Eichele, der das Ganze in die Wege geleitet hat, mit dem neuen Namensschild für das Restaurant. Foto: SVA

Althengstett hat wieder eine Pizzeria – und zwar im Sportheim des SV "Am Köpfle". Das italienische Restaurant, das "La Collina" heißen wird, soll am 10. Mai eröffnen.















Link kopiert

Althengstett - Ein italienisches Restaurant gibt es nahezu in jeder Gemeinde ­– außer in den vergangenen Jahren in Althengstett. Man habe viele Jahre vergeblich gesucht, sagt Jan Eichele vom SV Althengstett. Nun soll es in der Gäugemeinde jedoch bald wieder Pizza und Pasta aus italienischer Hand geben: im Restaurant "La Collina" im Sportheim des SV Althengstett. Und die Pächter sind keine Unbekannten – die Familie Cosentino betreibt seit acht Jahren das Restaurant "Del Lago" in Bad Liebenzell. Die Eröffnung der neuen Lokalität bedeutet freilich nicht, dass sie ihr bisheriges Restaurant aufgeben, betont Maria Cosentino. Das wird zusätzlich laufen.

Damit zur geplanten Eröffnung am 10. Mai alles fertig ist und ansprechend aussieht, hat der SV Althengstett rund 40 000 Euro und Hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit investiert, erzählt Eichele. Die Küche ist neu ausgestattet, es gibt einen neuen Pizzaofen, einen erneuerten Thekenbereich und neue Einrichtung. In den vergangenen 40 Jahren, so der Vertreter des Vereins, der unter anderem für das Marketing zuständig ist, sei wenig gemacht worden – jetzt hat der SV wieder ein modernes und schickes Sportheim.

Motiviertes Team

Schon jetzt zeigt sich Eichele begeistert von den neuen Pächtern. Schließlich war es auch seine Idee, das Ehepaar Cosentino für die Gäugemeinde zu gewinnen. Es sei der Wunsch des Vereins gewesen, ein junges und motiviertes Team an Land zu ziehen, meint Eichele. Die Cosentinos seien dafür genau die Richtigen, ist er überzeugt. "Das ist ein echter Gewinn."

Der Verein erwartet sich von dem neuen Restaurant, dass es nicht nur Sportler, sondern auch viele Familien anzieht. Gerade in Verbindung mit dem Mehrgenerationenspielplatz "Kindsköpfle", der vergangenen Juli eröffnet wurde. In den vergangenen beiden Jahren gab es auf dem Vereinsgelände überhaupt keine Gastronomie. Zunächst wegen der Pandemie, dann wegen Problemen mit dem vorherigen Pächter. Doch nun soll es wieder bergauf gehen.

Angeboten werden im "La Collina" typisch italienische Speisen wie Pizza und Pasta, auch zum Mitnehmen. Vor Ort gibt es 120 Sitzplätze innen und 40 im Außenbereich. Das Restaurant ist in zwei Bereiche geteilt – im vorderen läuft Fußball-Bundesliga im Fernsehen, er ist eher für die Sportler gedacht. Im hinteren Bereich befindet sich das eigentliche Restaurant.