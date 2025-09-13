Gastronomie: Patriarch alter Schule – Steakhaus-König Eugen Block wird 85

Eugen Block feiert seinen 85. Geburtstag – doch der erfolgreiche Gastronom und «Block House»-Gründer steht jetzt wegen eines Sorgerechtsstreits seiner Tochter im Fokus.
Hamburg - Als Unternehmer kann der Hamburger Gastronom Eugen Block auf ein erfolgreiches Lebenswerk zurückblicken – doch als Familienoberhaupt hat ihn das Glück verlassen. Seine Restaurantkette "Block House" hat ihn deutschlandweit bekannt gemacht. In der Öffentlichkeit taucht sein Name in jüngster Zeit häufig aus einem anderen Grund auf: Um zwei seiner Enkel führen seine Tochter Christina und ihr Ex-Mann Stephan Hensel seit Jahren einen erbitterten Sorgerechtsstreit.