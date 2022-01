Corona-Regeln sind für Branche in Villingen-Schwenningen "katastrophal"

2 Nach 2G kommt 2G-Plus – Geimpfte und Genesene dürfen das Restaurant ohne Test nur besuchen, wenn ihre Infektion oder letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Foto: Neß

3G, 2G und jetzt 2G-Plus mit Ausnahmen – die Corona-Regeln für die Gastronomie ändern sich am laufenden Band. Die Wirte in Villingen-Schwenningen sind frustriert, ihre Gäste verunsichert.















Villingen-Schwenningen - Das eigentlich immer umsatzstarke (Vor)Weihnachtsgeschäft in der Gastronomie fand auch 2021 unter erschwerten Bedingungen statt. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat die Regierung die Corona-Regeln für die Gastronomie am 27. Dezember erneut verschärft und am 12. Januar nochmals aktualisiert. Zum Leidwesen der Gastronomen und vor allem ihrer Gäste, die durch die sich ständig ändernden Regeln verunsichert sind und dann doch lieber zu Hause bleiben. Unsere Redaktion hat ein Stimmungsbild der Gastronomen aus Villingen-Schwenningen eingeholt.