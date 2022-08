Gastronomie in Weilersbach

3 Karl Fleig, auch bekannt als der Hader-Karle, hält ein besonderes Stück in Händen: Die gedruckte Polka, die ihm gewidmet worden ist. Foto: Ketterer

Der Haderkarle bei Weilersbach ist ein Original – und jetzt hat dieses Original sogar eine eigene Polka.















VS-Weilersbach - 30 Jahre musste das Wirtshaus vom Haderkarle, auch bekannt als der singende Braumeister, dafür werden. Eigentlich wäre es schon im April so weit gewesen, doch coronabedingt verschob man das Fest kurzerhand in den Sommer.

Nun also ließ man es – tatsächlich – krachen. Luft & Blech – so etwas wie die Hausband des Hader-Karles servierten die erste Musikrunde, dann war es auch schon Zeit für Glückwünsche und Dank. Dirk Sautter von "Luft & Blech" adressierte diesen an den Biersommelier, der mit seinem Event-Wirtshaus einst Maßstäbe gesetzt hat.

Uriger Charme lockt von weither

Was heute als Event-Gastronomie mit viel urigem Charme selbst Publikum aus 70 Kilometern Entfernung ins Dorf bei Villingen lockt, begann 1992 ganz bodenständig als Gaststätte. 2002 kamen das Hotel und schließlich auch die Goaß-Alm hinzu, jene Party-Location mit Hüttencharakter, die jeder Aprés-Ski-Bar Konkurrenz machen könnte, wenn hier an den Wochenenden bei Lichteffekten und viel Musik nicht nur mitgesungen, sondern auch das Tanzbein geschwungen wird. Stetig entwickelte der Hader-Karle sich und sein Lokal weiter. Zu Gastronomie und Hotelbetrieb gesellten sich die Brauerei – hier gibt’s das Haderbräu – und eine Schnapsbrennerei.

Und doch gibt es da jetzt etwas, das es bislang nicht gab: Der Hader-Karle – der bürgerlich übrigens auf den Namen Karl Fleig hört – hat jetzt eine eigene Polka. "Beim Hader-Karle" heißt das gute Stück, ein "Jubiläumsgeschenk" aus der Feder von Philipp Eschbach, den Text dazu schrieb Dirk Sautter.

Uraufführung erfolgt

Nach der Übergabe der Originalnoten bei der Feier am Wochenende gab es prompt die "Uraufführung" mit "Luft & Blech" – zu diesen gesellte sich der Komponist Philipp Eschbach höchstselbst dazu – und Gesang von "die Necklemer".

Mit solch einem Geschenk hat "Karle" offenbar nicht gerechnet – er bedankte sich "ausführlich mit bewegter Stimme und feuchten Augen, sehr emotional", wie ein Gast später erzählt. Und die Polka? Nun, wenn es aus dem Lokal in Weilersbach mal ganz besonders herzhaft schallt, "Beim Ha-der Kar-le wird Bier gebraut, beim Ha-der Kar-le sind wir fröhlich und mal laut....Lasst uns froh und glücklich sein, zwo, drei, iver, darum sind wir hier" – dann dürfte im Gasthof Haderbräu mal wieder Polkazeit sein.