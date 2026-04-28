Gastronomie in Weil am Rhein: Das Kulturcafé im Kesselhaus heißt jetzt „Dolce Vita“

Pizza, Pasta, Fleisch, Fisch und mehr kredenzen die neuen Pächter im Weiler „Kulturcafé“ im Kesselhaus, das seit Ende Juli leer stand. Das stößt auf großes Interesse.
Schon lange hatte das Gastronomenpaar Nurten und Albert Hadziu ein Auge auf das „Kulturcafé“ im Kesselhaus geworfen. Als das letzte Mal eine neuer Pächter gesucht wurde, kamen sie zwei Tage zu spät.Nach etwas mehr als einem Jahr wurde im vergangenen Herbst wieder ein neuer Pächter gesucht. Die Hadzius legten ihr Konzept bei der Weiler Wirtschaftsförderung WWT vor, die das Lokal vermietet. Dieses Mal machten sie das Rennen.