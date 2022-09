Gastronomie in VS

1 Mit ihrem Foodtruck "Karlotte" ist Stefanie Schmidt aus Schwenningen in der Region unterwegs. Foto: Warkentin

Stefanie Schmid ist stolze Besitzerin des Foodtrucks "Karlotte". 2016 verwirklicht sie sich ihren Traum und seitdem bringt sie ihren eigentlichen Job als Unternehmensberaterin, Familie und ihr zeitaufwendiges Hobby erfolgreich unter einen Hut.















Schwenningen - Die gebürtige Schwenningerin ist keine gelernte Köchin, aber das hindert Steffi Schmid nicht daran, ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Sechs Jahre führte sie mit ihrer Schwester eine Veranstaltungsagentur in München und organisierte Caterings im großen Stil. Seit 2007 ist sie zurück in Schwenningen und bewohnt mit ihrem Sohn den Hof ihrer Großeltern im kleinen Eschle. Zusammen mit Hühnern, Ziegen, Laufenten, Hunden und eben "Karlotte", wie sie ihren Foodtruck nach ihren Großeltern Karl und Lotte taufte.