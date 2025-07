Bis wann dürfen Wirte ihre Außengastronomie öffnen? Wie sind die Sperrzeiten geregelt? Die Stadt VS reagiert jetzt auf das Unverständnis bei Wirten und Gästen.

Ganz konkret nehmen zwei vorliegende Gerichtsurteile, die aus Klagen der Anwohner resultieren, die Stadt Villingen-Schwenningen in die Pflicht und wirken sich verschärfend aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Donnerstagabend.

Warum die Stadt derzeit so vorgeht, dass einzelne Gastronomiebetriebe früher ihre Freibewirtschaftung beenden müssen als andere, sei einfach erklärt.

„ Liegt der berechnete Wert in der Lärmprognose über den für das Baugebiet festgelegten Lärmwert, müssen die Tische nach 22 Uhr abgeräumt werden. Das entspricht einer Geräuschkulisse eines normalen Gesprächs. Die Lärmprognose ist bereits vor Eröffnung eines Betriebes zu erstellen und bildet die Grundlage für die Erlaubnis oder das Versagen dieser“, so die Erklärung der Stadtverwaltung.

Zwei Urteile

Und weiter: „Zwei Urteile vom Sommer 2024, die sich gegen eine Freibewirtschaftung im Spitalgarten richten, zwingen uns, dass wir diese Lärmberechnung umsetzen müssen. Dazu haben wir auch eine Anweisung des Regierungspräsidiums Freiburg erhalten, die besagt, dass bei Neuanträgen auf eine Außenbewirtschaftung eine Lärmprognoseberechnung noch vor der Eröffnung erstellt werden muss. Liegen Erkenntnisse über schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm) oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit vor, ist die Einhaltung durchzusetzen und es kann keine Erlaubnis erteilt werden.“

Der Gemeinderat hat entschieden, dass keine einheitliche Sperrzeit ab 22 Uhr für alle Betriebe gelten soll, sondern die Einzelfallbetrachtung herangezogen wird.

Es wäre aus Sicht der Stadt nicht angemessen, frühere Schließzeiten für alle anzuordnen, wenn ein im Grundsatz gutes Miteinander der Gastronomen und der Nachbarn gegeben ist. Diese Handhabung führe aber letztlich auch dazu, dass es unterschiedliche Sperrzeiten für die Außenbewirtschaftungen in der Stadt gibt, schreibt die Stadt weiter.

„Kein Handlungsspielraum“

Eine vorliegende schalltechnische Untersuchung für zwei Gaststätten in der Färberstraße sowie die oben genannten Urteile vom Sommer 2024 bezüglich zweier Außenbewirtschaftungen im Spitalgarten lassen der Stadt keinen Handlungsspielraum, schreibt die Verwaltung. Ausdrücklicher politischer Wille des Gemeinderats und des Oberbürgermeisters wäre, unabhängig der genannten Urteile, dass der geltende Sperrzeitbeginn während der Sommerzeit um 23 Uhr und in den Monaten Juni bis September an Freitagen und Samstagen sowie vor gesetzlichen Feiertagen um 24 Uhr generell beibehalten wird.

Was der OB sagt

Dazu Oberbürgermeister Jürgen Roth: „Ich kann versichern, dass diese Vorgehensweise für uns kein Vergnügen ist. Wir sitzen hier als Stadt zwischen den Stühlen. Wir schätzen unser großes Gastronomie- und Kneipenangebot, welches die Attraktivität der Stadt steigert und Leben in die Stadt bringt.“

Und Roth weiter: „ Wir müssen aber auch die gesetzlichen Vorgaben zum Gesundheitsschutz in Bezug auf die Nachtruhe nach 22 Uhr gewährleisten. Das sind Interessen, die kaum miteinander vereinbar sind und doch löst jedes Interesse für sich Verständnis aus. Trotzdem möchte ich betonen, dass die Vorgehensweise keineswegs unserem Willen entspricht und mit Blick auf den zuletzt so schönen Abendflair in Villingen würden wir uns alle mehr von mediterranen lauen Sommerabenden wünschen.“