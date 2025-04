Absurde Lärmdebatte in VS: Wenn Färberstraßen-Restaurants nur noch im Flüsterton servieren dürfen

Zur Situation der Gastronomie in der Färberstraße in Villingen hat unsere Autorin folgende Meinung.

Hab ich etwas zu viel von dem vollmundigen Primitivo getrunken? Nein, die lange Geschichte um die Sperrzeiten in der Färberstraße ist reell wie ernüchternd und hat mittlerweile das Zeug zu einer Lokalsatire mit immer neuen Kapiteln. Und, ach, da war ja noch der Spielstraßen-Testlauf in der Kneipenmeile: Bürger und Wirte waren begeistert von einer Färberstraße, die zum unbeschwerten Flanieren einlud, in der kein Parksuchverkehr nervte und keine Passanten zur Seite springen mussten, nur weil manche Autofahrer noch nicht mitbekommen haben, dass in einer Innenstadt Menschen die Straßenseite wechseln. Das Projekt wurde dennoch beerdigt.

Selbst in nüchternem Zustand lässt sich ein solcher Zickzack-Kurs nicht nachvollziehen.

Die Protagonisten in diesem Drama um die Sperrzeiten: Zwei Anwohner, die sich mit ihrer juristischen Kriegsführung auf zwei Gastronomen eingeschossen haben, Saki Bantolas und Florim Alidema, von den Restaurants Zuma und Don Antonio – zwei Wirte, die um ihre Existenz bangen und massive Umsatzeinbußen zu Recht befürchten. Die Stadtverwaltung, die ab sofort mit einer Sperrzeit ’special’ für die Außenbewirtschaftung vor den beiden Anwohnern eingeknickt ist. Und ein Gemeinderat, dem bei der Entscheidung nicht wirklich zum Feiern zumute war.

Ergänzt wird die illustre Schar durch eine Staffage an Wirte-Kollegen und Bürgern, die nur noch den Kopf schütteln. Zu Recht. Reden wir von Bars oder illegalen Discobetrieben, mit entsprechendem Geräuschpegel? Wir reden von zwei Restaurants, die ihr Terrassengeschäft um 22 Uhr beenden sollen, während ein paar Meter weiter die Kollegen bis 23 Uhr oder, an den Wochenenden, bis Mitternacht wirten dürfen. Eine Sanktion, mit sicherlich schwerwiegenden finanziellen Folgen, die auch juristisch eher auf dünnem Eis anzusiedeln sein dürfte: Sollte ein Lärmschutzgutachten und damit einer Messung an einem einzigen Abend Anfang August, über zwei Stunden wirklich ausreichend sein?

Sicher gab es bei den gemessenen Lärm-Werten im Umfeld der Restaurants Zuma und Don Antonio kurz Ausreißer nach oben und statt der zulässigen 45 Dezibel um die 70. Doch zum besseren Verständnis: Ein schreiendes Baby kann es locker auf 120 Dezibel bringen. Starkregen prasselt einem schon mal mit 60 Dezibel um die Ohren. Ein normales Gespräch erreicht den gleichen Wert. Gassigehen, nach 22 Uhr, vergesst es, denn Hunde können sich auf bis zu 100 Dezibel hochbellen. Die bange Frage: Was kommt als nächstes für die Färberstraße? Babys raus, Hunde raus, Menschen, die sich im Färberstraßen-Bemuda-Dreieck normal unterhalten, alle raus.

Und: Es ist eine Frage des Stils. Wie fühlt es sich an, für die betroffenen Gastronomen, wenn Mitte August 2024 das Lärmschutzgutachten offenbar bereits vorliegt und erst sieben Monate später Saki Bantolas und Florim Alidema zugestellt wird? Sieben Monate liegen dazwischen, und damit fast 30 lange Wochen, in denen sich beide hätten Gedanken machen können, wie sie mit den an einem Abend erhöhten Dezibelwerten hätten umgehen können. Verlorene Zeit, verlorenes Vertrauen.

Was bleibt? Enttäuschung, Ernüchterung und die bange Frage: Entwickelt sich VS und vor allem die Villinger Innenstadt zur Schlafstadt mit Konsequenzen für Handel und Gastronomie? Immerhin kommen 60 Prozent aller Besucher laut einer Studie wegen der Lokale in eine Stadt! Passiert abends nur noch die Stadt- und Bürgerwehr die Stadtmauer, um mit dem Kommunalen Ordnungsdienst für Ruhe zu sorgen? Na dann, du wunderschöne Stadt: Ruhe in Frieden.