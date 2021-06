Gastronomie in Villingendorf

1 Pitt Lang freut sich sehr auf und über Gäste.Foto: Siegmeier Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaft: Gastronomie startet wieder / Zwei Testmöglichkeiten im Ort

Villingendorf (sms). Gute Nachrichten hatte Villingendorfs Bürgermeister Marcus Türk zu verkünden: "Nachdem es sowohl die rechtlichen Gegebenheiten als auch die Infektionszahlen zulassen, öffnet die Gastronomie in Villingendorf Schritt für Schritt wieder die Pforten für ihre Gäste."

Pitt Lang vom Gasthaus Krone hat sowohl den Innenbereich als auch den Biergarten bereits wieder geöffnet. Die "Krone" bietet aber auch weiterhin Essen zur Abholung an, teilt Pitt Lang mit.

Die Bäckerei Geiger hat den Innen- und Außenbereich für Gäste bereits geöffnet.

Ab dem Donnerstagabend wird zudem das Sportheim Gäste im Innen- und Terrassenbereich empfangen. Um vorherige telefonische Reservierung wird hier gebeten. Auch das Sportheim bietet weiterhin Bestellungen zur Abholung an.

Ab Montag wird die "Säule 5" Gäste im Innen- und Außenbereich bewirten. Auch hier soll die Möglichkeit der Essensbestellung weiterhin aufrecht erhalten bleiben.

Mustis Kebap- und Pizza-Haus wird allerdings bis auf Weiteres ausschließlich die Abholung von Speisen anbieten.

Für alle Gäste der Gastronomie gilt, dass sie ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis oder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis mitbringen müssen, um vor Ort bedient werden zu können, heißt es aus dem Rathaus weiter. Um sich testen zu lassen, steht den Gästen neben dem Testzentrum in der Turn- und Festhalle (montags und freitags von 18 bis 20 Uhr) auch der Friseursalon Angelo (mittwochs und donnerstags von 7 bis 9 Uhr sowie freitags von 6.30 bis 8 Uhr) im Ort zur Verfügung.

Um die Einkehr am Sonntag zu ermöglichen, bietet der Friseursalon Angelo Tests am Sonntagmorgen von 9 bis 10.30 Uhr an.