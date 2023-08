Giuseppe Garofalo ist seit 50 Jahren in der Gastronomie tätig. Auch das Villinger „Sudhaus“ besteht seit einem halben Jahrhundert. Zum Doppeljubiläum gab es ein zünftiges Jubiläumsfest, bei dem die Gäste einen Blick in den neuen Nebenraum werfen konnten.

Ein Gastronom mit Leib und Seele ist Giuseppe Garofalo, der vor 50 Jahren ins Gastgewerbe einstieg und sein Hobby zum Traumberuf machte. 50 Jahre alt ist auch seine Gastwirtschaft „Sudhaus“, die in direkter Nachbarschaft zum Villinger Münster ebenfalls ihren 50. Geburtstag feiert.

Garofalo, der Vollblutgastronom aus Kalabrien, nahm das doppelte Jubiläum zum Anlass für ein Fest, bei dem er die deutsche Küche, die traditionell die Speisekarte im „Sudhaus“ dominiert, besonders hervorhob. Am Spieß drehte sich ein ganzer Ochse, und bereits zur Frühschoppenzeit füllte sich das eigens für das Jubiläum aufgestellte Festzelt rasch. Die Spezialität war bei den Gästen derart begehrt, dass alle Portionen mit gegrilltem Ochsenfleisch bereits innerhalb weniger Stunden über die Theke gegangen waren. Einmal mehr hatte Garofalo sein Gespür für die Wünsche der Gäste bewiesen. Selbstverständlich gab es auch all die anderen Speisen, die das „Sudhaus“ zu bieten hat.

Kein Mangel an Personal

Er selbst kann von sich behaupten, dass es ihm in seiner langen Karriere immer gut gegangen ist. Zufriedene Gäste lösten auch bei ihm immer ein Gefühl von Zufriedenheit aus. „Ich habe den tollsten Beruf der Welt. Er ist fantastisch, und wer ihn verantwortungsvoll erlernt, möchte ihn nicht mehr missen“, zieht Garofalo ein begeistertes Fazit. Dieser Enthusiasmus führe auch dazu, dass er immer ausreichend Personal finde. Da er keinen Mangel an Personal habe, beschloss er zudem, im Sudhaus keine Ruhetage einzuführen. Seine Gäste sollen das Angebot an Speisen und Getränken während sieben Tagen in der Woche verlässlich bestellten können.

Wenig anfangen könne er mit dem Trend, dass Köche ihre Kreativität für viel Geld und wenig Essen in den Vordergrund rücken. Eine appetitlich angerichtete Mahlzeit, bei der das Auge „mitisst“, findet er zwar gut, doch sollte sie auch den Hunger stillen. In seiner langen Karriere führte Garofalo neben diversen Lokalitäten bis in die jüngere Vergangenheit auch die Gaststätte Löwen, das ehemalige Tanzlokal Pferdestall und das Sudhaus parallel.

Das Sudhaus übernahm er 2020 von seinem Vorbesitzer Hubert Oberle, mit dem er es bereits zuvor jahrelang gemeinsam bewirtet hatte. Der Pferdestall hat inzwischen neuen Besitzer, und der Löwen wurde bis vor kurzem von Sohn Marco geführt.

Kinder teilen Leidenschaft

Giuseppe Garofalo ist stolz auf seine fünf Kinder, von denen es drei ihm gleich taten und ebenfalls in der Gastronomie ihre berufliche Leidenschaft entdeckten. Das Feuer der Gastronomie sprang direkt auf sie über und ist aus diesem Grund auch ein Art Bestandssicherung für das „Sudhaus“. Falls der 71-jährige Giuseppe dort keine Lust mehr hat, stehen mit den Söhnen Marco und Antonio die Nachfolger schon bereit. Letztere hauchten jüngst dem Schützen in Donaueschingen neues Leben ein, und sie würden das „Sudhaus“ zusätzlich übernehmen.

Giuseppe Garofalo spricht indes davon, zum 55. Geburtstag, das nächste Jubiläumsfest im Sudhaus zu veranstalten. „Einzige Bedingung ist, dass die Gesundheit mitmachen muss“, sagt der umtriebige Wirt lachend, der sich zum 50. Geburtstag noch etwas anderes überlegte: Aufgrund des Verbots von Spielhallen in der Innenstadt baute er die freiwerdenden Räumlichkeiten um, integrierte sie passend ins „Sudhaus“ und kann nun auf ein Nebenzimmer mit 40 Plätzen verweisen. Mit der Möglichkeit, die Fensterfronten mit Durchgang ins Freie zu öffnen, kreierte er eine zusätzlichen Wohlfühlort mit direktem Zugang zum Biergarten.