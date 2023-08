1 Shalini (von links) und Tim Dickmann freuen sich mit Küchenchef José Simone, dass er ihr Ristorante Pizzeria Meckerlini in Tribergs Hauptstraße nun als Pächter weiterführt und damit den Sprung in die Selbstständigkeit wagt. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Einen neuen Pächter hat seit Kurzem die Pizzeria Meckerlini im Zentrum der Wasserfallstadt. Shalini und Tim Dickmann übergaben das von ihnen mit viel Herzblut renovierte und eingerichtete Restaurant nun an ihren Küchenchef José Simone.









Schon am Eingang zum Ristorante Pizzeria Meckerlini in den Räumen des ehemaligen Restaurants Pinocchio im Untergeschoss des Gebäudes in der Hauptstraße 64 in Triberg fallen dem Besucher an der weißen Hauswand festgemachte schwarze Kochtöpfe ins Auge. Auf der Innenseite der Topfdeckel stehen in Weiß handgeschriebene Hinweise auf Speiseangebote wie Pizza, Pasta, Steaks und Fisch beziehungsweise die täglich wechselnde Tageskarte und abendlichen Öffnungszeiten.