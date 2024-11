Gastronomie in Tennenbronn: Darum hört Familie Nguyen in der Bachwirtschaft auf

1 Die Familie Nguyen hört nach sieben Jahren als Betreiber des Gasthauses „Am Bach“ auf – (von links) Anh Nguyen, Ly Nguyen, Küchenchefin Oanh Kim und Leon Nguyen. Foto: Privat

Wehmut überkommt Wirtin Ly Nguyen, wenn sie an den Abschied von der Bachwirtschaft zum Jahresende denkt. Und doch, es blieb nach sieben Jahren kein anderer Weg übrig. Dafür gibt es mehrere Gründe.









„Unsere Küchenchefin geht in den Ruhestand, Aushilfskräfte fangen ein Studium an und im März haben wir wieder Nachwuchs bekommen“, erzählt Ly Nguyen im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem seien die Preise für Lebensmittel und Energie gestiegen, so dass es immer schwieriger werde, ein Gasthaus rentabel zu führen. Die Preise könnten nicht unbegrenzt erhöht werden, sonst komme keiner mehr. „Es ist alles nicht so einfach“, seufzt die Wirtin.