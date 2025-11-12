Gastronomie in Sulz: Neue Chefin in der Klosterschenke

Die Schenke im Kloster Kirchberg bei Sulz hat mit Franziska Schiek eine neue Leiterin – und die freut sich.
Bereits im Juni war die 30-Jährige während eines Praktikums eine Woche lang auf dem Kirchberg gewesen. Dieses Praktikum absolvierte sie im Rahmen der zweijährigen, berufsbegleitenden Meister-Ausbildung in der Hauswirtschaft, die Franziska Schiek aktuell macht. Just während ihres Praktikums wurde die Stelle als Leiterin der Kirchberger Schenke neu ausgeschrieben und sie – zu dieser Zeit noch in einem anderen Tagungshaus als stellvertretende Hauswirtschaftsleiterin beschäftigt – entschloss sich, sich auf diese Stelle zu bewerben, „weil es mir hier so gut gefallen hat“, so Schiek.