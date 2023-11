Gastronomie in Stetten: Das Milchhäusle öffnet wieder die Pforten

Vier Monate lang war das Milchhäusle in Stetten geschlossen. Jetzt gibt es einen neuen Pächter und der gastronomische Betrieb öffnet am Sonntag, 3. Dezember, die Pforten.

Noch wird eifrig auf- und eingeräumt in dem schmucken Gastraum. Viele Helfer schleppen Kisten, spülen Gläser und richten die Küche ein. Mittendrin Peter Gulde, der neue Pächter. Er freut sich, dass im Stettener Milchhäusle wieder die Lichter angehen. Ihm sei das Milchhäusle als gastronomischer Betrieb im Eschachtal wichtig, sagt er darauf angesprochen, warum er das Milchhäusle übernehme.

Gulde lebt in Flözlingen, ist gelernter Koch und Gastronom. Seit gut zehn Jahren ist er Koch in der Mensa der Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen. Und dies wird er auch weiter als Hauptberuf ausüben, betont er.

An drei Tagen geöffnet

Das Milchhäusle wird donnerstags und freitags am Abend und sonntags öffnen. „Samstags öffnen wir individuell für Anfragen und Veranstaltungen“, lässt er wissen. Geboten werden kleine regionale Gerichte, zudem soll es immer Zusatzangebote geben, die vorher über die Internetseite abgerufen werden können, kündigt Gulde an. Beliefert wird er unter anderem von Claudius Jauch, dem ortsansässigen Metzger.

Viele Pläne

Peter Gulde ist es wichtig, mit einem breit aufgestellten Team an den Start zu gehen, um die Aufgaben auf „vielen Schultern zu verteilen“. Pläne hat er viele. So soll zum Eschachtaler Weihnachtsweg zwischen den Jahren täglich geöffnet sein, zudem möchte er zum Weihnachtsweg eine spezielle Speisekarte anbieten und von jedem Gericht 50 Cent für einen guten Zweck spenden. Auch regionalen Künstlern möchte Gude die Möglichkeit geben, ihre Bilder im Milchhäusle zu zeigen.

Bei der Genossenschaft ist die Freude über den neuen Pächter groß. „Es ist toll, dass das Team jetzt pünktlich zur Adventszeit startet und das in den schweren Zeiten, in denen die Mehrwertsteueranpassung und weitere Herausforderungen ins Haus stehen“, betont Matthias Jauch. Und dass man mit Peter Gulde zudem einen in der Region bekannten Gastronom gewinnen konnte, sei ein besonderer Glücksfall. Die Küche habe man nochmals mit weiteren Geräten und die Gaststube mit einem Schallschutz ausgestattet. „Die Resonanz zum neuen Pächter ist bereits jetzt schon groß. Wir freuen uns auf die kommende Zeit“, so Jauch.