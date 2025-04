Gastronomie in Schwenningen: Warum der „Eisbär“ auch außerhalb der Eishockey-Saison wieder steppt

Auch wenn die Eishockey-Saison mittlerweile beendet ist, ist nicht jede Tür an der Helios-Arena verschlossen: der „Eisbär“, einst reine Stadion-Kneipe, jetzt Restaurant und Sportbar, lockt nahezu täglich an – mit einem neuen Konzept.

Ihre erste Wintersaison hat Nicoleta Balan hinter sich. Sie ist die neue Pächterin des Eisbären, der Gaststätte links vom Haupteingang der Helios-Arena. Doch dass der Gastronomiebetrieb mehr als eine Kneipe sein soll, stand bereits von Anfang an fest. Im September vergangenen Jahres, pünktlich zu Beginn der Eishockeysaison 2024/25, hatte die gebürtige Rumänin sowohl das Kufenstüble neben der Eisbahn zwei, auf dem der öffentliche Eislauf stattfindet, als auch die Stadiongaststätte übernommen.

Pizza als Aushängeschild

Für Nicoleta Balan ist der Eisbär, der in den vergangenen Jahren immer wieder den Betreiber gewechselt hat und zeitweise leer stand, Sportbar und Restaurant in einem. Ihr ist es wichtig, die Gäste mit Getränken und mit gutem Essen zu versorgen – und eine passende Atmosphäre zu schaffen. Pizza ist inzwischen zu einem Aushängeschild des Restaurants geworden, die wie die übrigen – zumeist italienischen – Gerichte auch via Lieferdienst bestellt werden kann. Ganzjährig, wie auch das Restaurant geöffnet ist.

Volles Haus an Spieltagen

Doch das, was den Eisbären vor allem ausmache, seien die Gäste vor Ort. An Spieltagen der Schwenninger Wild Wings sei die Gaststätte fast immer voll gewesen, blickt die Gastronomin auf die vergangene Saison zurück. Dann gibt es nicht nur Pizza in verschiedensten Variationen, sondern auch ein extra Menü inklusive kalter Speisen für die Drittelpausen. Auch schon vor Anpfiff herrscht im Eisbären Ausnahmezustand: Vor Abendspielen tummeln sich die Gäste bereits um 16 Uhr, vor Sonntagsspielen, die am Nachmittag beginnen, trudeln die ersten Fans um 10 Uhr ein – und feiern.

Während der Eishockeyspiele der Schwenninger Wild Wings herrscht gute Stimmung im Eisbär. Foto: Michael Kratt

Nicoleta Balan spricht von einer „magischen Atmosphäre“, die an solchen Tagen im Eisbär herrscht. „Das Adrenalin, die Liebe zum Eishockey ist bei jedem Gast spürbar.“ Dann sei man wie eine große Familie.

Inzwischen mehrere Stammtische

Stammgäste gibt es inzwischen viele, ebenso mehrere Stammtische. Auch während des Spiels blieben manche Fans sitzen und verfolgten die Partie lieber vor dem Bildschirm im Eisbären, um das Essens- und Getränkeangebot in Ruhe zu genießen – ehe es nach dem Spiel, vor allem bei einem Sieg der Wild Wings, wieder rund geht. Bis zu acht Mitarbeiter helfen an den Spieltagen im Service mit – manchmal könnten es sogar noch mehr sein.

Nicoleta Balan ist dennoch froh, im Laufe der Saison einen festen Mitarbeiterstamm generiert zu haben und viel Unterstützung von ihrer Familie zu erfahren. Durch ihren Schwager ist sie auf den Eisbären aufmerksam geworden – und habe sich „direkt verliebt“.

Küche als Passion

Eigentlich hat sie Informatik studiert, „die Küche war aber schon immer meine Passion“, so die Königsfelderin, die zuvor unter anderem im Catering der Genussmanufaktur bei Daniel Richter tätig war. Den langgehegten Traum der Selbstständigkeit konnte sie sich mit der Übernahme von Eisbär und Kufenstüble nun endlich erfüllen.

Nicoleta Balan hat sich mit Übernahme der Sportbar Eisbär einen Traum erfüllt. Foto: Michael Kratt

Während das Konzept für das Kufenstüble, das während der Eislaufzeiten geöffnet ist und mit Currywurst, Pommes und Waffeln vor allem Kinder bedienen soll, klar ist, sind Balan und ihr Mann noch am Feilen und Weiterentwickeln des Eisbär-Konzepts. „Wir probieren step-by-step. Jeden Tag kommen mir neue Ideen“, sagt die Gastronomin und lacht. Freitags hat es im März einen Diskoabend mit Tanzmöglichkeit gegeben – „Platz genug haben wir ja“.

Die Wochen im Frühling und Sommer, in denen voraussichtlich weniger los sein wird, möchte man nutzen, um zu investieren: Im Inneren soll renoviert, möglicherweise eine Wand eingezogen werden. Zudem soll eine „schöne Terrasse“ entstehen, damit die Gastronomie auch bei gutem Wetter draußen genutzt werden kann. Viel Potenzial steckt also für Nicoleta Balan noch im Eisbär, in den sie in den vergangenen Monaten viel Zeit und Muße investiert hat und auch in Zukunft investieren möchte. Schließlich arbeite sie nicht nur für das Geld. „Ich möchte, dass die Gäste zufrieden sind und sich wohlfühlen.“

Infos zu Öffnungszeiten und Lieferservice gibt es unter www.eisbaer-schwenningen.de.