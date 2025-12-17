Gastronomie in Schramberg: So geht es im „Stammhaus 1888“ weiter

Nun herrscht endlich Klarheit: Im beliebten „Stammhaus 1888“ in Schramberg ist die Nachfolge geklärt.
Im Januar wird renoviert, dann übernimmt eine neue Chefin. Sie hat vietnamesische Wurzeln und viel Erfahrung in der Gastronomie. Nachdem die frühere Wirtin Le Thi Minh vor einigen Wochen verstorben war, gab es keine Gewissheit, wie es weitergehen würde. Das „Stammhaus“ war vier Monate geschlossen, bevor Ende Oktober Cuong Van Din, der Mann der früheren Wirtin, das Restaurant auf eigene Faust weiterführte.