Gastronomie in Schramberg: So geht es im „Stammhaus 1888“ weiter

Im Januar wird renoviert, dann übernimmt eine neue Chefin. Sie hat vietnamesische Wurzeln und viel Erfahrung in der Gastronomie. Nachdem die frühere Wirtin Le Thi Minh vor einigen Wochen verstorben war, gab es keine Gewissheit, wie es weitergehen würde. Das „Stammhaus“ war vier Monate geschlossen, bevor Ende Oktober Cuong Van Din, der Mann der früheren Wirtin, das Restaurant auf eigene Faust weiterführte.

Nun übernimmt Thi Ha Ny Vu das „Stammhaus“. Sie unterstützt derzeit noch Cuong Van Din bis zum 6. Januar. Vom 7. bis zum 29. Januar folgen dann Renovierungsarbeiten. In dieser Zeit ist das Restaurant geschlossen, um beispielsweise neu zu streichen oder die Bänke neu zu polstern. Später wird auch die Bar erneuert. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Thi Ha Ny Vu, die ab dem 30. Januar übernimmt. Um 17.30 Uhr werden die Türen des Restaurants eröffnet. Ruhetag wird der Montag sein.

Asiatisch und Deutsch

Sie wird in der Küche asiatische und deutsche Gerichte kochen. Unterstützt wird sie anfangs noch vom bisherigen Betreiber sowie von der Cousine ihres Mannes. Personelle Verstärkungen wären aber noch willkommen – insbesondere am Wochenende.

„Ich werde mein Bestes geben“, verspricht die neue Wirtin in exzellentem Deutsch. Bei der Vorgängerin war die Kommunikation mit den Gästen hingegen nicht immer so einfach. Erfahrungen in der Gastronomie hat Thi Ha Ny Vu reichlich: So arbeitete sie zehn Jahre lang in einem Fischrestaurant an der Nordseeküste in Ostfriesland. Zudem war sie in einem Bäckereirestaurant in einem Outlet ihrer derzeitigen Heimatstadt Metzingen tätig.

Umzug nach Schramberg

Im August wird die Familie nach Schramberg ziehen. Multitasking ist gewohnt, da sie jedes Mal für Küche, Service und Kasse tätig war.

„Ich wollte mir immer etwas Eigenes aufbauen“, verrät Thi Ha Ny Vu. Sie ist befreundet mit den Kindern der vorherigen Betreiber. Als sie hörte, dass dort jemand gebraucht wird, musste sie nicht lange überlegen.

Im Restaurant gibt es mehr als 20 Plätze, im Nebenraum kommen 30 weitere dazu. Dort können Sitzungen abgehalten werden, aber auch Taufen oder Geburtstage können im „Stammhaus 1888“ gefeiert werden. Auch die beliebte Kegelbahn bleibt wie gehabt in Betrieb.