Gastronomie in Schramberg

1 Der frühere "Roßgumpen"-Wirt Cetin Alcinkaya blickt nachdenklich in die Zukunft. Foto: Dold

Hier kehrte auch der "kleine Mann" einmal gerne ein: Im "Roßgumpen" am Brestenberg wurde lebhaft diskutiert und mitunter auch einmal "gezankt" – aber er war immer eine beliebte Anlaufstelle. Doch nun ist Schluss.















Schramberg - "Vor allem wegen Corona", nennt der Wirt Cetin Alcinkaya als Grund für die Schließung der Traditionskneipe und schiebt hinterher: "Auch die explodierenden Nebenkosten haben es immer schwieriger gemacht", bedauert er.

14 Jahre lang hat Alcinkaya den "Roßgumpen" betrieben. "Anfangs lief es richtig gut", erinnert er sich. Doch von der siebenmonatigen Schließung während der Corona-Zeit erholte sich die Kneipe nicht mehr. "Viele Leute haben sich an die Situation gewöhnt und bleiben jetzt lieber zuhause", sagt er. Zudem seien mehrere Stammgäste verstorben. Einer habe eine dringend benötigte OP wegen Corona nicht bekommen, ärgert sich der Wirt.

Jüngere gehen lieber in die Shisha-Bar

Zudem sieht er auch ein Generationenproblem für die klassische Gastronomie: "Die Älteren gehen noch gerne in die klassische Kneipe, die Jüngeren hingegen lieber in die Shisha-Bar", so seine Beobachtung.

Im "Roßgumpen" sei es immer locker, leger und urig zugegangen. "Hier konnte jeder reden, wie er wollte. Auch wenn er mal angeeckt ist", sagt Cetin Alcinkaya. Das Weltgeschehen sei ebenso durchdiskutiert worden wie die Schramberger Lokalpolitik. Schnickschnack und Firlefanz war in der Kneipe ein Fremdwort, vielmehr ging es ums Menschliche.

Skurrile Menschen waren gerne gesehen

"Zu mir sind auch viele skurrile Leute gekommen. Ich mag solche Menschen. Das muss einem aber auch liegen", erklärt er. Es habe sehr schöne Zeiten im "Roßgumpen" gegeben – neben den Stammgästen seien auch immer wieder Cliquen gekommen, die sich gerne als Gruppe vor der Wirtschaft fotografieren ließen. "Cetins Feuerwasser" sei legendär gewesen.

Ja, selbst Volker Kauder, einst die rechte Hand von Angela Merkel, habe er durch den "Roßgumpen" kennengelernt. Dieser habe sich am Fasnetsmontag bei der Da-Bach-na-Fahrt immer eine rote Wurst an seinem Stand geholt. "Es war volksnah, das hätte ich gar nicht vermutet", sagt Alcinkaya und lacht. Ein Oberbürgermeister sei hingegen nie im "Roßgumpen" gewesen – weder Herbert O. Zinell noch Thomas Herzog oder Dorothee Eisenlohr.

Weder Ruhetag noch Urlaub

Der Wirt ist nun aber froh, dass er die Reißleine gezogen hat. "Wenn ich an die Entwicklung der Nebenkosten denke, dann graust es mir", gesteht er. Im "Roßgumpen" habe er die Preise nicht beliebig erhöhen können, weil auch sozial Schwache gekommen seien, die aufs Geld achten müssten.

Cetin Alcinkaya muss nun erst einmal runterkommen – schließlich hatte er stets von 8 Uhr morgens bis spätabends geöffnet. Urlaub war ebenso wie Ruhetag ein Fremdwort – er hatte sieben Tage die Woche geöffnet.

Interessenten sind vorhanden

Wie es mit dem "Roßgumpen" als Kneipe weitergeht, ist noch offen. Interessenten für einen Weiterbetrieb würde es geben. Der Verpächter ist sich aber noch nicht schlüssig, ob die Wirtschaft weiter betrieben werden soll.

Der "Roßgumpen" existiert seit Ende der 1980er-Jahre als Kneipe. Zuvor war dort der "Milch-Moser" angesiedelt, wo Käse und eben Milch und Milchprodukte gekauft werden konnten.