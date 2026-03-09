Gastronomie in Schramberg: Ristorante Bären freut sich über große Resonanz

Der Neustart mit Familie Palmisciano in der Marktstraße ist gelungen.
„Wir hätten nicht gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so viel Resonanz erfahren“, sagt Maurizio Palmisciano. Er und seine Frau Rosa führen seit Anfang Februar das Ristorante Bären in der Marktstraße. Gleich die ersten Tage entwickelten sich zum Stresstest, erzählt der Gastronom. Kaum geöffnet, stand die Fasnet vor der Tür – entsprechend voll war nicht nur das Lokal, sondern auch eine Bar, die sie im Nebengebäude eingerichtet hatten.