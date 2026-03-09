Gastronomie in Schramberg: Ristorante Bären freut sich über große Resonanz

Der Neustart mit Familie Palmisciano in der Marktstraße ist gelungen.

„Wir hätten nicht gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so viel Resonanz erfahren“, sagt Maurizio Palmisciano. Er und seine Frau Rosa führen seit Anfang Februar das Ristorante Bären in der Marktstraße. Gleich die ersten Tage entwickelten sich zum Stresstest, erzählt der Gastronom. Kaum geöffnet, stand die Fasnet vor der Tür – entsprechend voll war nicht nur das Lokal, sondern auch eine Bar, die sie im Nebengebäude eingerichtet hatten.

„Das war ein Fehler“, gibt Palmisciano, der aus Rottweil stammt und mit seiner Frau in Lauterbach wohnt, zu. „Die Leute überrannten uns.“

„Angenehmer Stress“

Mittlerweile hat sich das Team eingespielt: Zwei Mitarbeiter arbeiten in der Küche, das Ehepaar Palmisciano kümmert sich um den Service. „An den Wochenenden haben wir zusätzlich Aushilfskräfte, unter anderem unseren Sohn.“

Unterstützung durch die Familie

Diese Unterstützung können sie besonders freitags, samstags und sonntags – dienstags ist Ruhetag – gut gebrauchen. „Am Wochenende müssen wir mittlerweile Gäste wegschicken, weil wir jeden Platz belegt haben.“ Rund 55 Sitzplätze stehen im Restaurant zur Verfügung. Am vergangenen Wahlwochenende musste man reserviert haben – sonst ging nichts mehr.

„Es ist ein angenehmer Stress, die Arbeit macht viel Freude“, berichtet der Bären-Wirt.

Nebenbei kümmert sich die Familie auch noch um einzelne Reservierungen im Hotel Bären – allerdings nur vorübergehend. „Bis der Eigentümer einen neuen Pächter gefunden hat.“

Außenbestuhlung geplant

Gekocht wird klassisch italienisch. Wöchentlich erarbeitet Maurizio Palmisciano gemeinsam mit seinem Koch neue Empfehlungen. In Kürze soll es außerdem ein Mittagsmenü als Tagesgericht geben. Dieses können Gäste dann auch im Freien genießen – die Außenbestuhlung ist bereits bestellt.