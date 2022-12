Gastronomie in Schramberg

2 Die Betreiberinnen sind für die Kunden gerüstet. Foto: Dold

So etwas gibt es in Schramberg bislang noch nicht: Am Dienstag, 3. Januar, eröffnet "Marilyns 50 Grilldiner" am Hammergraben. Der kulinarische Mix ist äußerst vielversprechend.















Schramberg - Alle Beteiligten brauchten im Vorfeld Geduld. Eigentlich wären die Betreiberinnen Marilyn Treska und Silvija Ciglar schon vor einigen Monaten startklar gewesen. Bis alle Genehmigungen vorlagen, dauerte es aber. Zudem waren die Einrichtungsfirmen stark eingespannt, sodass es zu Verzögerungen kam.

Elvis Presley und Marilyn Monroe grüßen von der Wand

Aber nun kann es endlich losgehen: Die Küche ist eingerichtet, Tische und Stühle für 30 Personen stehen bereit. Zunächst war ein klassischer American-Diner-Style mit schwarz-weißem Boden und roten Sitzbänken angedacht. Nun ist es mit mintgrünen Bänken und einem neutraleren Boden etwas schlichter geworden. Die US-Ikonen vergangener Jahrzehnte, Elvis Presley und Marilyn Monroe, grüßen aber trotzdem von den Wänden.

Das Konzept hat es in sich: So servieren die Betreiberinnen kroatische Speisen vom Grill. Die amerikanische Note verleihen verschiedene Burger – auch in der veganen Variante –, hinzu kommen klassische deutsche Gerichte und Fingerfood.

Projekt Bäckerei derzeit auf Eis

"So etwas fehlt in Schramberg. Wir waren schon länger auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten", verrät Marilyn Treska. Als sich die Möglichkeit am Hammergraben bot, mussten die künftigen Betreiberinnen nicht lange überlegen. Nachdem das Autohaus PS Cars dort ausgezogen war, erfolgte ein Umbau mit neuen Nutzungsmöglichkeiten.

Eine Spielhalle wurde nebenan bereits vor einigen Monaten eröffnet – nun kommt "Marilyns 50 Grilldiner" hinzu. Den Standort sehen die Betreiberinnen als optimal, da an der Bundesstraße viel Durchgangsverkehr ist und im Sommer dort auch viele Radfahrer und Spaziergänger vorbeikommen.

Angedacht war am Standort außerdem die Ansiedlung einer Bäckerei, aber dieses Vorhaben liegt derzeit auf Eis.

Erfahrung in der Gastronomie

Silvija Ciglar hat viel Erfahrung in der Gastronomie. Sie hat bereits Restaurants in Schramberg, Villingen-Schwenningen und Waldachtal betrieben. Sie und Marilyn Treska werden von weiteren drei Frauen unterstützt. "Wir mochten die amerikanische Lebensart und die Diners schon immer", sagt Marilyn Treska zum neuen Konzept. Zudem machen sich die kroatischen Wurzeln in den angebotenen Speisen bemerkbar.

Der Diner wird von Dienstag bis Samstag geöffnet sein. Anfangs wird es für die Gäste eine kleine Überraschung geben. Die Betreiberinnen legen Wert darauf, dass alles frisch zubereitet wird. Die Besucher können sich davon selbst ein Bild machen, da die Küche offen und einsehbar ist.

Im Sommer sollen eine Außenterrasse und möglicherweise auch Events hinzu kommen – aber das ist bislang noch Zukunftsmusik. Fürs Erste freuen sich die Betreiberinnen ab dem 3. Januar auf Gäste.