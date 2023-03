1 Wenig Erfreuliches hatten Lebensmittelkontrolleure des Landratsamts im Januar bei einem Imbiss in Schramberg entdeckt. Bei einer Nachkontrolle im Februar sah es dann schon besser aus. Foto: Wegner

Wie aus der Auflistung der Unteren Lebensmittelbehörde des Landkreises hervorgeht, waren bei einer Kontrolle am 12. Januar dieses Jahres massive Verschmutzungen bei der Teigknetmaschine, der Kaffeemaschine, dem Dönergrillablauf sowie im Bereich der Geschirrspülmaschine, in den Fußbodenecken und mehr starke Verschmutzungen festgestellt worden. Auch der Kühlschrank im Vorbereitungsbereich war innen stark verschmutzt. In einer nicht für Lebensmittel geeigneten defekten Transportkiste – ein Loch war provisorisch mit einer Tüte verschlossen worden – wurde geriebener Käse aufbewahrt. Zusätzlich wies der Deckel auch noch Sporen auf. Beanstandet wurden zudem ein defektes Insektengitter am geöffneten Fenster und wiederholt eingefrorene Dönerspieße, die nicht als Müll gekennzeichnet waren.

Keine Schulungsnachweise

Es konnten für die Mitarbeiter, welche leicht verderbliche Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, keine Schulungsnachweise vorgelegt werden, gehen die Beanstandungen weiter. Zudem trugen die Mitarbeiter während des Umgangs mit offenen Lebensmitteln keine separate und saubere Arbeitskleidung.An sämtlichen Handwaschbecken im Betrieb fehlten Einmalhandtücher. Zum Bestreichen von Lebensmitteln wurden nicht für Lebensmittel geeignete, teilweise rostige, Baumarktpinsel verwendet. Im Thekenbereich wurde Straßenbekleidung aufbewahrt.

Beurteilung der Behörde

Durch die vorgefundenen Verschmutzungen bei der Teigknetmaschine, bei der Kaffeemaschine, bei Baumarktpinseln sowie durch die vorgefundenen Versporungen bei der Transportkiste bestand die Gefahr der nachteiligen Beeinflussung oder Kontamination von Teig, Kaffee, geriebenem Käse und Milcherzeugnissen zum Bestreichen von unter anderem Pizza. Durch die sonstige mangelnde Betriebshygiene und die mangende persönliche Hygiene waren weitere Lebensmittel mittelbar und unmittelbar betroffen. Auch für diese bestand die Gefahr nachteilig beeinflusst beziehungsweise kontaminiert zu werden.

Ergebnisse der Nachkontrolle

Der Reinigungszustand der Teigknetmaschine hatte sich laut der Behörde verbessert. Die Kaffeemaschine war durch eine neue ersetzt worden. Der Reinigungszustand des Dönergrillablaufs war zufriedenstellend. Im Bereich der Geschirrspülmaschine war gereinigt worden und der Reinigungszustand des Kühlschranks war zufriedenstellend.

