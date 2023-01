Gastronomie in Schramberg

1 Pünktlich zur Fasnet: Zu Monatsbeginn Februar öffnet die "Braustube Schraivogel" wieder ihre Tür. Foto: Riesterer

Erfreuliche Nachrichten für die Schramberger Gastronomielandschaft: Die "Braustube Schraivogel" in der Fußgängerzone öffnet wieder.















Schramberg - Vor etwa einem Jahr, dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2021, hatte der bislang letzte Pächter Bernard Chauvet seinen letzten Öffnungstag in der Hauptstraße. Nun, teilt Besitzer Martin Kopp auf Anfrage unserer Redaktion mit, sei wieder ein Pächter-Paar gefunden worden.

Erst mal auf Vordermann gebracht

Größtenteils in Eigenregie habe Kopp nach der Schließung die komplette Küche neu gefliest, neue Leitungen verlegt – und auch im Gastraum alles auf einen Neustart vorbereitet, beispielsweise den Boden abgeschliffen. Deshalb sei die Pächtersuche auch erst nach Beendigung dieser Arbeiten im Spätherbst intensiv gestartet worden.

Innerhalb eines Monats in trockenen Tüchern

Lange hat diese indes nicht gedauert: Am 5. Dezember war der erste Besichtigungstermin mit den neuen Pächtern – am dritten gemeinsamen Termin sei Ende Dezember nun der Vertrag unterschrieben worden. Am 1. Februar geht es los für geladene Gäste, tags darauf startet dann der "normale" Betrieb.

Zu viel wollen Kopp und die Pächter noch nicht verraten. Nur so viel: Es wird gutbürgerlich, voraussichtlich soll es eine wechselnde Wochenkarte geben.